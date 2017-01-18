Камеры видят всё

Каждый шаг под контролем. Улицы больших городов буквально нашпигованы камерами наблюдения. Париж, Мадрид, Берлин, Вашингтон, Гонконг… Количество «электронных глаз» стремительно растёт и в Праге.

История видеонаблюдения насчитывает не одно десятилетие. Но в массовом порядке эти средства стали распространяться в начале 70-х гг. с изобретением магнитофонов, которые сделали видеозапись доступной и частным лицам.

Очередной качественный скачок в этой области случился в 90-е годы, когда появились полностью цифровые системы и началось активное внедрение цифровых технологий в городскую инфраструктуру. Положительные результаты не заставили себя долго ждать. Например, в британском Бёрнли после установки камер видеонаблюдения число правонарушений на экспериментальном участке снизилось на 28%.

Новое тысячелетие – новый виток развития видеонаблюдения, которое стало сетевым. Параллельно с этим в 2000-е гг. получили признание «умные» системы видеоаналитики, которые распознают объекты и события в кадре. Это упростило и ускорило изучение отснятых материалов, позволило многократно сократить расходы на технику.

Чешский опыт

В Праге система видеонаблюдения появилась в 1997 году. В настоящее время в столице используется более двух тысяч камер: 792 камеры принадлежат непосредственно муниципалитету, 897 – транспортному предприятию, 229 – техслужбам. В ближайшее время в центре города будут установлены новые «общественные» камеры видеонаблюдения. На их покупку будет направлено около 10 млн крон.

Помимо городских систем видеонаблюдения, сотни камер установлены на территории предприятий, складов, в торговых центрах, казино, школах, заправках, домах, рассказала «Пражскому телеграфу» пресс-секретарь Комитета по охране личных данных (КоЛД) Хана Штепанкова.

«Купить камеру, установить её и начать снимать не представляет сегодня серьёзной проблемы. Для этого достаточно обратиться к нам и зарегистрироваться. И неважно, собираетесь вы поставить одну камеру в подъезде или сто в торговом центре, документ выдаётся только один», – сказала Штепанкова.

По словам представителя КоЛД, за время работы ведомства было выдано более 11 тыс. разрешений на использование систем видеонаблюдения: «Причём некоторые из них имеют очень высокое качество записи и разрешение картинки, в результате чего владелец камеры способен распознать даже написанные мелким шрифтом слова на салфетке на расстоянии в десятки метров».

Эксперты, в свою очередь, полагают, что количество зарегистрированных камер составляет не более 20% от функционирующих устройств в Чехии. Это обусловлено и тем, что регистрации не подлежат системы, которые не сохраняют отснятое видео, сообщил «Пражскому телеграфу» Ян Воборжил, исполнительный директор гражданского объединения Iuridicum Remedium.

Тотальный контроль или безопасность?

Технологии видеонаблюдения находятся сегодня на переднем крае борьбы за безопасность в городе: данные используются для борьбы с преступностью, мониторинга инфраструктуры и даже предупреждения распространения заболеваний. Некоторые города используют технологии уже не только чтобы реагировать на угрозы, но и чтобы предупреждать их.

Вместе с тем развитие новых технологий, сбор личной информации частными компаниями и государственными службами безопасности стали серьёзной угрозой праву на частную жизнь. Недавние откровения, многие из которых основаны на досье от экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена, продемонстрировали потрясающие размеры и изощрённость слежки с помощью современных систем наблюдения (включая электронные), объектом которой может стать каждый из нас.

По мнению Ханы Штепанковой, видеонаблюдение, безусловно, полезно, но «весь вопрос в том, в чьих руках оно окажется». «В Чехии база данных общественных систем видеонаблюдения открыта сотрудникам Полиции ЧР. При этом государство следит за тем, чтобы правоохранительные органы не злоупотребляли своими полномочиями. В недавнем прошлом, например, велась работа над созданием соответствующего законопроекта, который бы упорядочил использование камер видеонаблюдения в общественных местах. Но пока он так и не был внесён на рассмотрение в палату депутатов», – пояснила представитель Комитета по охране личных данных.

Сотрудник научно-исследовательского центра «Охрана» МВД Анатолий Вихирев также считает необходимым использование современной техники, которая «позволит повысить уровень безопасности граждан и решить проблемы по пресечению преступности». Однако её нужно совершенствовать, заметил специалист.

«Может показаться, что системы видеонаблюдения достигли «потолка» развития. Однако если продолжить хронологический ряд инноваций в этой отрасли, становится понятно, что уже к 2020 году следует ожидать нового прорыва, который вновь радикально изменит идеологию удалённого наблюдения. Скорее всего, новый виток развития будет связан с совершенствованием систем распознавания поведения объектов. Через несколько лет они смогут выявлять множество событий, например, противоправные действия, и автоматически подстраивать всю систему под меняющиеся условия в режиме реального времени», – утверждает Вихирев.

Кстати, первый шаг в этом направлении уже был сделан в Израиле. Революционный алгоритм разработал профессор Иерусалимского университета Шмуэль Пелег. «Студентка попросила помочь найти способ быстро просматривать большие объёмы видео, и мы создали технологию, как выделять отдельные объекты в любом видео. Теперь вместо того чтобы смотреть в экран и искать в нём нужную информацию, мы задаём компьютеру параметры поиска, а программа сама находит нужные объекты», – объясняет учёный.

В этой связи возрастает значение эффективных гарантий в отношении злоупотреблений. «Европейская конвенция о защите прав человека, которой связаны все 47 государств-членов Совета Европы, предусматривает право на соблюдение частной жизни и доступ к эффективным средствам защиты от вторжения в нашу частную жизнь, – отмечает доцент Высшей школы экономики в Праге Ян Паули.

– Разумеется, государства обязаны обеспечить безопасность в своих границах и при этом они могут осуществлять тайную слежку за теми лицами, которые создают угрозу. Однако нужны и соответствующие эффективные гарантии от злоупотреблений. Это может быть достигнуто только благодаря законодательству, которое чётко соответствует прецедентной практике Европейского суда по правам человека».

Фото: http://www.tex-info.ru/