Компания AirKeys – помощник для владельцев недвижимости

В наше время краткосрочная аренда недвижимости сулит немалые доходы и набирает обороты по популярности.

Компания AirKeys предлагает услуги и тем, кто хочет сдать жильё, уезжая в долгую поездку, и тем, кто, наоборот, без проблем хочет найти место для непродолжительного проживания. Имея наработки в краткосрочной аренде, компания AirKeys становится незаменимой и для первых, и для вторых. Мы поговорили с владельцем компании Лукашем Флайшхансем.

Не могли бы Вы кратко представить вашу компанию и рассказать о её появлении на рынке недвижимости?

AirKeys — молодая и динамичная фирма, она возникла в результате реакции на текущие изменения в мире, когда люди начали много путешествовать, покидать на определённое время свои дома. В первую очередь, владельцы домов и квартир предлагают свою недвижимость в форме кратковременной аренды. Мы им в этом помогаем, стараясь максимально удовлетворить их потребности с использованием самых новых информационных технологий, в том числе анализа данных для достижения наибольшей прибыли для наших клиентов.

Какие услуги AirKeys предлагает и кто обращается к вашим услугам?

Рассмотрим всё по порядку. К нам обращаются владельцы недвижимости с целью получения дополнительного источника дохода за своё жильё. Нашими клиентами являются те владельцы квартир, которые хотят воспользоваться услугами краткосрочной аренды, но не имеют для этого ни времени, ни навыков. А также владельцы апартаментов, которые хотят заработать больше, чем при классической долгосрочной

аренде.

Компания Airkeys для владельцев недвижимости предоставляет комплексные услуги, связанные с краткосрочной арендой их жилищ. Это, прежде всего, обработка профессиональной презентации на основных серверах, занимающихся краткосрочной арендой (Airbnb, Homeaway, VRBO и Бронирование-Booking), далее приём и обработка информации, коммуникация с клиентами, выдача ключей, уборка и техническое обслуживание недвижимости, и в заключительной фазе получение положительных отзывов и их презентация на серверах.

Каковы преимущества краткосрочной аренды для владельца?

Преимуществ много, но я бы представил пять главных: более высокая доходность, нулевой или очень низкий риск неплательщиков, поддержание превосходного состояния недвижимости, гибкость в собственном использовании жилища, регулярная уборка.

В последнее время ведётся много дискуссий о легальности краткосрочной аренды. Как дело обстоит в реальности?

Это так. Но нужно иметь в виду, что краткосрочная аренда является стандартной предпринимательской деятельностью, а потому подчиняется чёткому Торговому кодексу и ясным правилам полиции по делам иностранцев. Осмелюсь предположить, что в настоящее время подавляющее большинство пользователей услугами краткосрочной аренды не соответствует законным условиям. В AirKeys мы берём ответственность на себя и обеспечиваем, чтобы всё было в соответствии с существующим законодательством Чешской Республики.

Как происходит весь процесс аренды?

После краткой личной встречи, оформления необходимой документации и передачи ключей от недвижимости мы готовим профессиональную презентацию данного предложения. После того как наш AirKeys-эксперт подробно познакомится с определённой недвижимостью, мы будем в состоянии ответить на любые вопросы заинтересованных лиц. Затем наша команда позаботится о том, чтобы арендаторы не пропустили срок резервации, и обеспечит оформление всех запросов в течение одного часа. При этом мы контролируем, насколько потенциальные гости соответствуют установленным заказчиком условиям.

Экономьте время, заработайте больше денег.

tel: +420 608 16 29 30, email: info@airkeys.com

www.airkeys.com