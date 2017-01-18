Кому монастырь? Дорого.

Чешская почта продаёт, но пока безуспешно, уникальный монастырский комплекс в престижном пражском районе Смихов, доставшийся ей еще во времена Первой республики. Начальная цена аукциона – 420 млн чешских крон. Звучит необычно, но разобравшись в вопросе, понимаешь, что этот лот куда более необычен, чем может показаться на первый взгляд.

Монастырь Благовещения Пресвятой Богородицы с храмом в честь архангела Гавриила находится на землях бывших виноградников в районе Смихов на Голечковой улице. Основательницей и меценатом монастыря была графиня Габриэла Свиртс-Шпорк, которая потратила на его постройку значительные средства, однако не дожила до начала строительства. Закладной камень был уложен архиепископом Пражским Франциском Шёнборном в 1888 году.

Строительство и оформление храма и монастыря велось под руководством бенедиктинцев – Ордена, изгнанного из Бойронского монастыря в Германии во времена кайзера Бисмарка, а в Прагу их пригласил кардинал Шварценберг. Архитекторами стройки стали бельгийские бенедиктинцы – аббат Гильдебрант Гемптинн и Гислен Бетюн. В итоге их четырёхлетней работы в Смихове вырос храм неороманского стиля длиной 26 и шириной 13 метров, состоящий из двух нефов, причём главный неф упирается прямо в крышу, а меньший накрыт сводом. Церковь венчает четырёхгранная трёхэтажная башня высотой 43 метра.

Храм покровителю

Храм был освящён в 1891 году в честь небесного покровителя графини Свиртс-Шпорк архангела Гавриила. Портал храма украшен статуями святого Бенедикта Нурсийского, держащего в руке свой устав с надписью «Sancta regula» («Священные правила») и его сестры, святой Схоластики, держащей в руках голубя.

Согласно жития святого Бенедикта, брат и сестра жили в монастырях неподалеку друг от друга, но, почитая порядок, встречались редко, раз в год. Однажды, во время одной из встреч, после беседы, Схоластика попросила Бенедикта остаться на ночь в её монастыре, но брат отверг её просьбу. Тогда Схоластика вознесла мольбы Господу, прося его даровать дождь с грозой, чтобы брат смог у неё остаться. Был и дождь, и гроза, и Бенедикт заночевал в монастыре у сестры. Уходя, он увидел, что как будто из окна кельи Схоластики вылетела голубица, а на следующий день узнал о смерти сестры и понял, что та голубица была душой сестры и что ее просьба остаться была не прихотью, а желанием попрощаться с братом перед смертью.

Главный неф открывается перед входящим прямо до крыши, так как не имеет потолка по образу древнехристианских базилик и освящается высоко расположенными окнами. Однако по-настоящему уникальным этот храм делает не столько архитектура, сколько внутреннее убранство. Оформление церкви было поручено художнику, скульптору и архитектору основателю бойронского художественного стиля Петеру Дезидериё Ленцу. Его сподвижником в работе над убранством храма был художник Якоб Вюргер. Бойронский стиль не имеет ничего общего с модными в те времена художественными тенденциями, напротив, это нечто особое, отличное от стилей той эпохи.

Росписи, заслуживающие внимания

Храм и монастырь были украшены фресками с изображениями святых, библейскими сценами и иллюстрациями легенд о святом Бенедикте с пышными орнаментами и цитатами из Библии. Самым заметным стал образ Богоматери Пантахранты (Всецарицы), сидящей на троне с младенцем Христом на коленях, украсивший главный алтарь. Другой образ Богоматери, оплакивающей Сына (Пьета) находится напротив алтаря, над хорами.

Неф храма украшен фресками с изображениями чешских святых: Вацлава, Войтеха, Людмилы и Яна Непомуцкого, частички мощей которых были помещены в главный алтарь. Эти фрески были написаны учеником Ленца, голландцем Яном Веркаде, главная работа которого в этом храме – образ Христа Пантократора (Вседержителя) с надписью «Ego sum –qui sum», что значит «Я есмь сущий», венчающий главный алтарь.

Росписи покрывают все стены храма изнутри, от пола до потолка. На работы ушло много лет, и закончились они только в 1917 году. Утварь для храма делал пражский золотых дел мастер Генрих Грюнфельд.

После распада Австро-Венгрии в Чехословакии стали шириться антинемецкие и антиавстрийские настроения и бенедиктинки, большинство из которых были немками, нашли себе пристанище в австрийской Штирии. Под сильным давлением монастырь был упразднён, а комплекс его зданий был продан чехословацкому государству за 3,5 миллиона тогдашних крон с одним условием: в храме Архангела Гавриила не должны прекращаться богослужения. В дальнейшем монастырь перешел в собственность Чешской почты и служил ей как центр обработки почтовых переводов и как Музей почты. Храм не был закрыт и каждое воскресенье в нём служится месса. В 2000-м году при храме создано Общество друзей бойронской школы искусств.

Архиепископство Пражское пока не выразило интереса к аукциону. Специалисты почты говорят, что на электронных торгах по данному лоту, прошедших в начале ноября, зарегистрировался всего один участник, и несмотря на то, что предложил хорошую цену, торги не состоялись по причине «неисполнения участником необходимых формальностей».

Фото: https://www.wikimedia.org/