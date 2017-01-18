Lidé.cz. Краткая инструкция для мужчин

Тем, кто устал от одиночества, интернет порой может помочь. Сайты знакомств на его просторах рассчитаны на любой вкус. Отцы-основатели его чешского сегмента тоже позаботились о своих согражданах и уже почти 20 лет назад создали сайт Lidé.cz.

Предупрежу сразу о четырёх вещах. Первое: это работает. Второе: советов о том, как создать прочную счастливую семью или ограничиться знакомством на ночь, не прилагается. Третье: без знания чешского на сайте делать нечего. То есть, для того чтобы начать пользование им, вы должны не только понимать написанное, но и как минимум хорошо, грамотно и, что немаловажно, быстро писать по-чешски. Нет, попробовать, безусловно, можно, но грамотность и скорость реакции резко повышает шансы на успех.

А каковы шансы?

Lidé.cz не совсем сайт знакомств. Это, скорее, социальная сеть, простор для общения. Здесь с вас не попросят денег за то, чтобы узнать, кто заходил к вам на страничку, за «VIP-членство», никто не потребует от вас информации больше, чем вы хотите о себе рассказать.

Каковы шансы, что именно вы понравитесь выбранной вами особе? Многое зависит от вас самих, от того, какое впечатление вы производите на женщин, умения общаться и выбирать подходящие к месту обороты и шутки, от вашего чувства прекрасного, наконец. Так что над своими шансами придется потрудиться самим, но некоторой статистикой я вас вооружу. В Чехии 1 494 600 человек имеет реальные странички на Lidé.cz, 40% из которых – женщины. В день на сайт заходит 14 942 женщины.

Откуда они, сколько им лет? Ответы тоже известны: 23% – самый расцвет – от 35 до 44 лет, 19% – помоложе, от 25 до 34, и замыкает тройку лидеров „бальзаковский возраст“ (45-54) – 16%. 41% пользовательниц живут в крупных городах, при этом самая большая вероятность, что вы встретите там жительницу Среднечешского края (12,6%), а Прага лишь на пятом месте – 8,1%.

Большая часть пользовательниц заходит на сайт из дома, почти 96%, а это значит, что застать свою потенциальную знакомую вы сможете вечером или на выходных. Однако хватит скучных цифр, перейдём к делу.

Фото, фото, еще раз фото!

Если вы пришли просто поглазеть на фотографии представительниц прекрасного пола Чешской Республики, то ничего делать не надо. Просто заходите на сайт, выбираете место и возраст тех, на кого пришли посмотреть, и любуйтесь. Если же ваши намерения глубже и серьёзней, начните с себя, со своего профиля. Для того чтобы зарегистрироваться на сайте, нужно завести почту на seznam.cz, и вы всегда будете иметь доступ к сайту прямо из своего почтового ящика. Начните с выбора ника, само собой, вы вольны выступать и под своим реальным именем. Не забудьте обозначить, что вы – мужчина, заполните поля с информацией о себе. Можете спокойно это оставить на потом, ведь главное – это фотографии.

Согласно всё той же статистике, лишь 3% женщин заходит на странички без фотографии. Для аватара важно выбрать фото, где ваше лицо занимало бы большую часть его площади. Выбирайте фотографии, где вы запечатлены в лучшие моменты своей жизни, где вам хорошо и приятно. Самую лучшую поместите на аватар. С аватаром есть одно важное «но». Его будет утверждать модератор сайта. Постарайтесь обойтись без гримас, голых частей тела ниже пояса.

Не помещайте на аватар фотки Джастина Бибера или Ж.-П. Бельмондо, или свою фотографию, но в солнцезащитных очках. Фотографии интригуют, фотографии позволяют завести разговор. Вы посетили много интересных мест? Поместите в свой альбом фото, где вы на фоне, скажем, Эйфелевой башни. Вдруг какая-нибудь свободная обладательница приятной внешности напишет вам: «Вау! Обожаю Париж!». Вот и первая тема для разговора.

Сайт предлагает выбрать вариант из нескольких ответов на вопрос: «Зачем я здесь?». Поставьте один из возможных, например: «В поисках отношений» или «Просто поболтать». Выбор статуса «Сейчас никого не ищу» ведёт к тому, что ваш профиль не будет виден. Можете задать жизненный девиз, но лучше не брать цитаты из Ницше и избегать банальностей. Используйте цитаты из чешских фильмов, это тут оценят. Отношение к курению, алкоголю, состав семьи – информация не только полезная, но и вредная, будьте осторожны. А вот откуда вы, из какого города, лучше сразу указать. Это в любом случае потом придется раскрыть при общении с собеседницами.

Общение

В помощь человеку осторожному есть кнопка «Следить», она слева под фото выбранного «объекта». Обладательница профиля ничего не узнает, а вы будете получать в ленту все её новые фотографии. Понравились? Поставьте их хозяйке лайк в виде сердечка под фотографией. Возможно, она обратит на это внимание и в знак признательности или потому, что и ваши фото ей нравятся, поставит лайк и вам.

Теперь можно жать кнопку «Общаться» и ждать, что ваше желание подтвердят на другой стороне. Тут нет возможности «подмигивать», посылать подарки или ещё как-нибудь выражать симпатию. Интерес надо выражать словами, а когда их мало – смайликами. Прямо скажем, мессенджер на сайте слабый и медленный. Наберитесь терпения. Многие, узнав друг друга получше, для общения уходят на Facebook, WhatsApp или Viber. Само собой, и в реальность, иначе для чего же все тут собрались?

Фото: www.ivyhledavace.cz

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