Матч Звезд. Лучшие из лучших

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21-22 января в Уфе состоялся Матч звезд Континентальной хоккейной лиги, впервые прошедший в формате турнира между сборными четырех дивизионов. Традиционно на Матч Звезд съезжаются лучшие игроки КХЛ, чтобы показать болельщикам свое мастерство.
Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Ян Коварж, Сергей Мозякин и многие другие приняли в этом году участие в празднике хоккея Матч Звёзд стал завершающим событием Недели Звезд Хоккея, которая включала в себя Кубок Вызова МХЛ, международный Кубок континента по следж-хоккею и Матч Звезд ЖХЛ.
В финале команда дивизиона Чернышева одержала победу над сборной лучших игроков дивизиона Тарасова.
Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов с удовлетворением отметил, что Матч Звезд прошел на высоком уровне и Уфа готова принимать соревнования подобного уровня и в дальнейшем. Президент Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Рене Фазель похвалил уровень организации и поблагодарил КХЛ.
Интервью с Рустэмом Хамитовым, Рене Фазелем и президентом КХЛ Дмитрием Чернышенко после Матча Звёзд в микст-зоне Уфа-Арена можно посмотреть по ссылке https://youtu.be/j0zo5k-vZI4
Своим мнением о Матче Звезд поделились и игроки-звезды КХЛ.
Кирилл Капризов, нападающий ХК «Салават Юлаев»:
«Все получили положительные эмоции. Новый формат шоу очень интересен и для болельщиков и для нас».
Илья Ковальчук, нападающий ХК СКА:
«Здесь классная атмосфера. Все знают, что в Уфе очень любят хоккей, поэтому полный стадион, много детей. Если сравнить со звездным матчем НХЛ, у нас было отличие в том, что раньше все проходило в один день. А сейчас эту «изюминку» убрали. Это хорошо – есть время расслабиться, пообщаться с ребятами. Тяжело, когда все наваливалось в один день.» Интервью с Ильей Ковальчуком из раздевалки команды «Запад» после Мастер-шоу можно посмотреть по ссылке https://youtu.be/kSIh3yRgeY8
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