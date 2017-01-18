Медицинское обслуживание: долгое ожидание

«Вы записаны на 2018 год» — звучит пугающе, не правда ли? Тем не менее в некоторых случаях вы можете услышать от докторов именно эту фразу, ведь в Чехии запись на приём, как правило, проводится за несколько месяцев. Как вовремя получить медицинскую помощь, чтобы не было слишком поздно?

Конечно, во всех медицинских учреждениях в первую очередь обслуживают пациентов с острыми воспалениями, обычно это происходит в тот же день, когда больной обратился в клинику. А это порой препятствует своевременному обследованию остальных пациентов, чьи заболевания не столь прогрессирующие и явные.

По закону, крупные факультетские больницы должны обнародовать длительность периода ожидания, однако остальные медицинские учреждения таким обязательством не связаны. Пациент вынужден полагаться лишь на ту информацию, которую ему предоставляет лечащий врач. И именно ваш терапевт делает выводы о состоянии вашего здоровья и устанавливает сроки начала лечения.

Тем, кто не хочет ждать

Положительным моментом можно назвать то, что доктора и больницу вы можете выбрать самостоятельно – согласно чешским законам, никаких препятствий в этом отношении нет. Вы можете самостоятельно связаться с другими медицинскими учреждениями или же обратиться к своей страховой компании, которая может вам посоветовать как врача, так и больницу, где процесс обследования может пойти быстрей. В этом случае пациента заносят в так называемый «лист ожидания», и если место у доктора освободится раньше предполагаемого срока, больного пригласят без записи.

Насколько долго вам придётся ждать? Эти лимиты диктует постановление правительства 2012 года. Так, максимальный срок ожидания замены тазобедренного сустава составляет 52 недели, артроскопии – 8 недель, лечение катаракты должно быть проведено не позже, чем через 30 недель, а меры по избавлению от рассеянного склероза принимаются спустя максимум 4 недели.

Однако имейте в виду, что многие больницы не придерживаются установленных сроков, поскольку лимиты установлены не для них, а для медицинских страховых компаний. Последние, в свою очередь, стараются уложиться в сроки и направляют клиента в любую больницу, где есть свободные места. И есть вероятность, что клиенту не захочется обращаться именно в это учреждение, в таком случае срок ожидания может оказаться значительно дольше.

На всех пациентов врачей не хватает

Причин для проволочек несколько: это и множество пациентов, которых больницы не успевают обслуживать, и недостаточное количество врачей данной специализации, и малое количество больничных коек.

К сожалению, даже длительные сроки ожидания не скажут ничего о том, насколько квалифицированные врачи будут вас лечить. Чтобы получить ответ на этот вопрос, не нужно быть чрезмерно стеснительным, лучше уточнить прямо у доктора, сколько лет он работает и какие курсы повышения квалификации проходил – безусловно, всё это имеет непосредственное влияние на профессионализм врача.

Каждый раз, когда пациент переступает порог больницы, он тянет воображаемый лотерейный билет и может лишь надеяться, что ему будет оказана надлежащая помощь. Официальный рейтинг качества медицинского обслуживания общественности, к сожалению, недоступен, поэтому люди, как правило, полагаются на репутацию заведения, собственный опыт и субъективное мнение своих знакомых. В обеспечении качественного и комфортного обслуживания вам поможет лишь активность, вы должны обратиться в страховую компанию и запросить обслуживание надлежащего качества, поскольку вы действительно имеете на это право. Также по приходу в больницу вы можете спрашивать у докторов, что и зачем они делают, тем самым вы обеспечиваете собственную безопасность.

Спасение больных в их руках

При выборе медицинского учреждения пациент, как правило, ориентируется на рекомендацию лечащего врача, место жительства, собственный опыт и рекомендации знакомых. Терапевт или страховая компания обязаны предложить клиенту больницу, у которой имеется богатый опыт работы с конкретным заболеванием, где работают квалифицированные врачи, и период ожидания самый короткий. Обязательно уточняйте, заключён ли договор между вашей страховой компанией и выбранным медицинским учреждением, в противном случае вам придётся заплатить крупную сумму, в то время как в другой больнице те же процедуры могли быть предоставлены вам бесплатно.

Если вам интересно ознакомиться с независимым рейтингом больниц, вы можете посетить страницы организации HealthCare Institute (www.hc-institute.org), здесь вы найдёте рейтинг, основанный на оценках пациентов, которые посещали медицинское учреждение в этом году (например, в 2016 году в голосовании приняло участие 130 000 человек). При распределении мест учитываются такие факторы как безопасность, качество процедур, информированность пациентов до, во время и после приёма, общение с доктором и медсёстрами, а также удовлетворённость условиями госпитализации. И не бойтесь обращаться в страховую компанию по любым вопросам, касающимся вашего состояния.

Фото: http://pravo.kormed.ru/

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