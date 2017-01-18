Миллионы на консервы

Производитель продуктов питания Hamé планирует многомиллионные инвестиции в России. Чешская компания намерена модернизировать своё российское предприятие и добиться роста продаж на 25 %.

В филиале чешской компании «Хаме Фудс», занимающийся производством консервированных и охлаждённых продуктов питания, намерены значительно модернизировать производственную площадку в Боголюбово под Владимиром, где занято 350 человек. Объём инвестиций оценивается в 30 млн крон.

«Треть этой суммы пойдёт на модернизацию мощностей, конкретно – на покупку более эффективных технологий производства. Остальные средства будут потрачены на маркетинговую кампанию», – сказал генеральный директор компании Hamé Мартин Штрупл.

Компания с целью обеспечения поставок планирует приобрести для российского филиала технологически более современное и эффективное оборудование. Кроме того, на предприятие будет нанято 65 человек, благодаря чему штат сотрудников достигнет 425 человек. В результате объёмы выпуска продукции вырастут на 25%.

На предприятии подчеркнули, что намерены и дальше укреплять свои позиции на российском рынке, создавать новые рабочие места. Там особо отметили, что компания продолжает большую благотворительную работу и поставляет детское питание детским домам и медицинским учреждениям Владимирской, Воронежской, Новосибирской и Брянской областей.

Таким образом в Hamé пытаются преодолеть сложности, вызванные значительным падением курса рубля в 2014 году. Это привело к тому, что произведённая в Чехии продукция стала менее конкурентоспособной, хотя в России сохраняется высокий спрос на товары под брендом Hamé.

Прорыв эмбарго

Несмотря на напряжённую ситуацию, Hamé работает в России очень успешно и даже расширила в 2015 году штат сотрудников российского завода. «Позапрошлый год был для нас периодом стабилизации с целью вновь выйти на прибыльность. В 2017 году мы ожидаем значительного улучшения по всем показателям», – рассказали «Пражскому телеграфу» в пресс-службе Hamé.

Там также отметили, что положительно на деятельности чешской компании должно сказаться и решение РФ смягчить продуктовое эмбарго. Напомним, что оно было введено РФ после того как США, ЕС и ряд других стран применили против Москвы санкции, которые коснулись энергетической, оборонной, финансовой и других отраслей экономики, а также затронули целый ряд физических лиц.

Первоначально к ввозу в Россию были запрещены все виды производимого в этих странах мяса крупного рогатого скота и домашней птицы, свинина, рыба и ракообразные, а также моллюски, молочная продукция, сыры, колбасы, овощи, фрукты, корнеплоды и орехи. Позднее в список запрещённых продуктов несколько раз вносились изменения.

Нынешнее смягчение коснулось продуктов, которые используются для производства детского питания. Из-под запрета были выведены мясо домашней птицы и мороженая говядина, а также сушёные и замороженные овощи.

Влияние данных мер в Hamé ощутили в последнем квартале 2016 года. «Hamé в России в последние месяцы работает очень успешно. Увеличилось количество заказов, мы заключили новые контракты с крупнейшими российскими торговыми сетями. Чтобы быть в состоянии удовлетворить этот растущий спрос на нашу продукцию, нам нужно было адекватно увеличить объём производства. По этой причине мы и расширяем штат сотрудников российского завода», – сообщил генеральный директор Hamé Мартин Штрупл.

Экспертное мнение

Как рассказал «Пражскому телеграфу» экономист Павел Халупецки, Hamé является одной из компаний, которая успешно адаптировалась к экономическим реалиям, сложившимся на российском рынке после 2014 года. Новые условия заставили иностранных производителей искать различные лазейки для преодоления, в частности, санкционного режима.

Для этого они создают дочерние компании за пределами Европейского союза в одной из стран, которая пользуется режимом наибольшего благоприятствования в торговле с РФ (государства Таможенного союза) или не вводившей антироссийские ограничения (Азербайджан, Египет, Объединённые Арабские Эмираты, Турция, Бразилия).

Другой способ – перенаправление экспорта через эти страны. По информации некоторых СМИ, ряд компаний выполняют поступающие из России заказы на заводах в третьих странах, которые в противном случае попали бы под ограничение поставок продукции двойного назначения.

Помимо вышеназванных лазеек, разбираться с санкциями компаниям помогают и изменения в регулировании, заключение специальных инвестиционных соглашений, в которые включены налоговые льготы и право на участие в государственных тендерах, в обмен на увеличение инвестиций в производство в России. Но самым популярным обходным путём является создание СП или инвестиции в российские предприятия.

«Hamé вовремя позаботилось об этом, и ещё в 2004 году открыла в РФ свой завод, где смогла нарастить производство в целях компенсации проседания импорта из Чехии. Как показали последние несколько лет, эта стратегия оказалась верной и доказала свою жизнеспособность в самые тяжёлые времена», – заключил Халупецки.

Hamé – чешская компания пищевой промышленности, производящая долгохранящиеся и охлаждённые продукты, традиции которой уходят корнями в 20-е гг. прошлого века. Изделия Hamé можно встретить в более чем 35 странах мира, среди которых Россия, Румыния, Австрия, Болгария, Словения, Казахстан и др. Доля экспорта Hamé составляет около 30% от суммарной выручки. В РФ компания работает с середины 90-х гг., в 2004 году было открыто собственное производство во Владимире. На российском рынке Hamé реализует около 10% своей продукции.

Фото: http://www.orkla.com/

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