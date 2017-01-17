На Липно появляется новая ски-кроссовая трасса

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Лыжный ареал Липно в этом сезоне подготовил несколько новинок, которые предлагают своим посетителям больше зимних развлечений. Одним из них является сноубордовая / ски-кроссовая трасса, которую предложила команда Евы Самковой (олимпийская чемпионка). Уже сейчас ски-кроссовую трассу моделирует ее личный тренер Якуб Флейшак так, чтобы ее могли опробовать уже на этих выходных первые посетители.
Трасса строится так, чтобы на ней могли ездить все горнолыжники и сноубордисты, как дети, так и родители. В то же время будет возможность для тренировок и гонок. Теперь команда Евы Самковой организует на Липно в первой половине марта один из сноубордовых лагерей. Более подробную информацию можно найти здесь.
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