На Мораве одиннадцатилетняя лыжница разбилась на склоне горы

В субботу в горнолыжном регионе Нижняя Морава на склоне разбилась одиннадцатилетняя девочка. Лыжница скончалась от многочисленных травм в больнице.

Девочка съехала с черной трассы и на полной скорости врезалась в деревья серьезно повредив ноги, туловище и голову. Спасателям на место происшествия пришлось добираться на лыжах. Когда спасательная группа прибыла на место, пострадавшая была без сознания а свидетели происшествия пытались оказать ей первую помощь. Девочку спустили со склона и отправили на вертолете в больницу, но к сожалению травмы, полученные при столкновении, были слишком серьезные и лыжницу спасти не удалось.