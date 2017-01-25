Налоговые скидки в 2017 г.

1 января 2017 года вступило в силу более десятка поправок в законодательство, включая те, что касаются семей с детьми. «Пражский телеграф» перечисляет ключевые нововведения, которые полезно знать каждому родителю.

Налоговая скидка на второго и третьего ребёнка

До 2015 года законодательство позволяло снизить налоговое бремя семьи с рождением каждого ребёнка на 13 404 крон в год или на 1117 крон в месяц. Новый закон, вступивший в силу в 2016 году, ввёл прогрессивную шкалу налоговых скидок: при рождении второго ребёнка скидка увеличилась до 1317 крон в месяц (15 804 кроны в год), третьего – до 1417 крон (17 004).

С 1 января размер скидок увеличился уже во второй раз. У второго ребёнка скидка составит 1617 крон в месяц (рост на 200 крон), у третьего – 2017 крон (рост 300 крон). Кроме того, в 2017 году родители-предприниматели впервые смогут воспользоваться своим правом по сокращению налоговой базы и сэкономить таким образом не менее 1500 крон.

Показатель 2014 (за месяц/за год) 2015 (за месяц/за год) 2016 (за месяц/за год) 2017 (за месяц/за год) Скидка на 1-го ребенка 1117/13 404 крон 1117/13 404 крон 1117/13 404 крон 1117/13 404 крон Скидка на 2-го ребенка 1117/13 404 крон 1317/15 804 крон 1417/17 004 крон 1617/19 404 крон Скидка на 3-го ребенка 1117/13 404 крон 1417/17 004 крон 1717/20 604 крон 2017/24 204 крон

Источник: Министерство труда и социальных дел ЧР

Налоговая скидка на детский сад

Помимо общей налоговой скидки, родители получили право вычесть из налоговой базы сумму, которая была потрачена на пребывание ребёнка в детском саду или за посещение другого дошкольного учреждения. Максимальный размер скидки на детский сад составляет 11000 крон, что соответствует уровню минимальной заработной платы.

Посещение детских дошкольных учреждений

С сентября 2017 года детский сад будут обязаны посещать все пятилетние дети. Кроме того, государство гарантирует места в дошкольных учреждениях детям в возрасте от четырёх лет.

Данное нововведение содержит новелла закона Об образовании. По мнению авторов, оно позволит детям из социально исключённых групп населения лучше подготовиться к обучению в школе. Чиновники также полагают, что новинка облегчит работу учителям начальных классов, которым «не придётся тратить время на приучение детей к коллективу». Отметим, что родителям, которые хотят воспитывать ребёнка дома, всё ровно нужно будет записать его в детский сад и приводить его туда регулярно для контроля.

Школы

Новое законодательство включает в себя изменение сроков записи детей в первый класс, которая отныне будет проводиться с 1 апреля. С 1 января вступает в силу и закон о более строгих требованиях к продуктам питания, продаваемых в школьных столовых и автоматах. В связи с этим многие буфеты будут вынуждены закрыться, зато вредной еды в школах точно станет меньше.

Школьников с нового года также ожидают обязательные занятия по плаванию, причём оплату, включая транспортные расходы, берёт на себя государство. А выпускникам средних школ придётся сдавать единые вступительные экзамены в гимназию, которые будут проводиться в середине апреля (в 2017 году – 12 и 19 апреля).

Декрет для мужчин

Отныне недельный оплачиваемый отпуск сможет взять каждый отец в течение шести недель с момента рождения потомка. Сумма компенсации составит 70% ежедневной базовой ставки его прежней заработной платы при условии, что предыдущие три года он платил страховые взносы на случай временной нетрудоспособности.

Общий размер пособия, таким образом, будет равен чистой недельной зарплате отца. Введение новинки обусловлено, прежде всего, стремлением к укреплению связи между младенцем и родителями в первые недели жизни малыша.

«Воспользовавшиеся таким отпуском, отцы лучше и охотнее занимаются своими детьми. Исследования, в частности, показывают, что они проводят с ними на час больше времени, с большим желанием их моют, кормят, одевают, и дети при этом лучше развиваются», – рассказала ранее ПТ врач-педиатр Карина Цуканова.

Фото: http://www.webmanagercenter.com/

Опубликовано в газете «Пражский телеграф» №2/396

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