Насладиться музыкой и интерьером

Фестиваль Spectaculare, который проходит в Праге в четвёртый раз, привезёт звёзд джазовой музыки – от классической до экспериментальной. В этот раз поменяется не только исполнительский состав, но и площадки, на которых будут собираться на концерты поклонники джаза.

Первый концерт Свена Хелбига (Дрезден) прошёл в костёле св. Сальватора. А популярный норвежский эмбиент-музыкант Биосфера (Biosphere — Гейр Йенссен) выступит 2 февраля прямо под звёздным сводом – в Пражском планетарии. Во время фестиваля, который продлиться до 20 февраля будут проходить танцевальные программы и показ музыкальных фильмов. Подробности: Spectaculare.cz.

Фото: Palác Akropolis