Не бойтесь нарисовать свой мир

Оказываясь в галереях перед полотнами великих мастеров. Невольно задумаешься: «Почему мне этого не дано?». Но, может быть, мы ошибаемся, ведь начать рисовать, особенно сегодня, когда всё от материалов до пейзажей, в нашем распоряжении, никогда не поздно, а творчество открыает совсем другой взгляд на мир.

Чем старше люди, тем чаще от них можно услышать реплики вроде «я не умею рисовать», «творчество – это не моё», «нет времени», «возможности упущены» и многое другое. О чём это говорит? Прежде всего о том, что они выросли и забыли, как обожали малевать гуашью и мелками, часами лепить сказочных героев из песка или пластилина, сочинять стихи и выдумывать песенки. И, конечно, получать от этого удовольствие!

Снимаем груз ответственности

Рисование считается одним из лучших психотерапевтических способов восстановить внутреннее равновесие, набраться сил, выявить проблемные моменты, которым нужно уделить большее внимание. И, конечно, повысить самооценку. Творческий процесс должен приносить удовлетворение и расслабление, однако из-за страха сделать что-то не так или просто нарисовать «некрасиво» мы часто откладываем это увлекательное занятие в долгий ящик. На годы.

Что же тогда делать? Всё просто: главное – начать. Чтобы упростить себе путь к прекрасному, стоит помнить о нескольких моментах, позволяющих проще относится к творчеству, открывая тем самым внутренние блоки.

Приобретение дорогих материалов. Наше восприятие устроено так, что мы с первого раза хотим создать шедевр. И, разумеется, покупаем для его создания самые дорогие материалы, чтобы «сохранились в вечности». Этим мы не даём себе право на ошибку и колоссально усложняем творческий процесс.

Совет: прежде всего научитесь оттачивать своё мастерство на всём, что под руку попадётся. Осознав, что можете творить с простыми вещами, переходите на другой уровень.

Боязнь критики. С возрастом с нами растут наши ограничители и страхи, чаще всего ничего не стоящие. Услышав нелестный отзыв, постарайтесь оценить его значимость и ценность. Совет: не поддавайтесь унынию и всегда помните, что учиться рисованию можно бесконечно, и вам есть к чему стремиться.

С возрастом с нами растут наши ограничители и страхи, чаще всего ничего не стоящие. Услышав нелестный отзыв, постарайтесь оценить его значимость и ценность. Совет: не поддавайтесь унынию и всегда помните, что учиться рисованию можно бесконечно, и вам есть к чему стремиться. Ноша по плечам. В творческом порыве всегда хочется создать что-то невероятное. Но, едва начав, начинающий художник понимает, что это слишком сложно и, разочаровываясь, забрасывает своё занятие.

Совет: начните с малого, сделав его идеально. После этого добавляйте и развивайте свои навыки, постепенно усложняя работу. Только так вы достигнете творческого роста и способности с лёгкостью воспроизводить желаемое.

Порывы вдохновения. Такие моменты, конечно, хороши, но они дают лишь толчок к качественному творчеству, которое базируется на регулярных занятиях и работе со своими навыками.

Совет: занимайтесь регулярно, и тогда результат не заставит себя ждать.

Ограниченное видение. Чаще всего люди, не связанные с искусством, слабо представляют себе закулисный мир художников и музыкантов, предполагая, что всё там слишком просто и «такой чёрный квадрат и я могу нарисовать». Понимание важности культурного контекста и концепта произведения приходит лишь со временем и расширением общего свода знаний человека.

Совет: интересуйтесь не только техникой рисования, но и искусством в общем – стилями, направлениями, хронологией, современным состоянием. Ходите в музеи, на концерты и старайтесь уловить суть произведений. Читайте о шедеврах.

Куда податься

Современная реальность сегодня предоставляет много возможностей научиться творить. Однако прежде всего нужно понять, чему и у кого вы хотите учиться, а после этого можно выбирать наиболее оптимальный вариант:

Курсы академического рисования при художественных школах и ателье

Сторонникам академической школы с постепенным изучением композиции, штриховки и светотени лучше всего обратиться на курсы при художественных школах. Там начинающих художников медленно, но верно учат терминам, техникам, профессиональной базе, в общем, основе основ. Данные курсы, как правило, бывают полугодовыми и годовыми с возможностью перейти на следующую ступень. Среди вариантов – Ateliér ŠUM, Výtvarný ateliér «Malování kreslení» и другие.

Тематические курсы в студиях

Короткие курсы при студиях – оптимальная возможность познакомиться с основами конкретного направления. Например, скетчинга, рисования пастелью, фэшн-иллюстрацией, каллиграфией и т.д. В течении 6-8 уроков в увлекательной форме вам помогут создать собственные шедевры и вдохновиться на новые творческие подвиги. На русском языке такие занятия проводятся, например, в пражской студии Draw Planet. Кстати, существенный плюс: материалы они предоставляют сами.

Интуитивное рисование и арт-терапия

Техники интуитивного рисования – наиболее быстрый способ преобразования своей творческой энергии, не требующий серьёзной подготовки и сверх-продуманного концепта. Интуитивное рисование чаще всего представляет собой процесс арт-медитации, после которого вы с большой вероятностью останетесь расслабленными и довольными не только процессом, но и результатом. Подобные занятия проводят как профессиональные художники, психологи, так и эзотерики. На русском языке интуитивной живописью занимаются, например, в центре Zdrawel. На чешском языке выбор большой – начиная от Чешской арт-терапевтической ассоциации (ČAA), заканчивая курсами рисования при йога-студиях (например, Yoga Hostivice).

Самообразование

Образование «без надзора», наверное, самый тернистый путь, но не менее эффективный. Правильно подобранные видеоуроки и самоучители вкупе с собственной силой воли могут привести к поистине достойным результатам. К лучшим книгам специалисты причисляют «Рисование для начинающих. Пошаговые уроки» Б. Барбера, методички О. Шматовой, «Художник внутри вас» Б. Эдвардса, «Искусство рисунка» Берта Додсона и другие. Видео-уроки рисования можно посмотреть, например, на сайтах Drawspace.com, Learn-to-draw.com, Toadhollowstudio.com, Drawsketch.about.com, Drawschool.ru, Purmix.ru.

Фото: www.malovanikresleni.cz