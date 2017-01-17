Новости до аэропорта приходят поздно

Граждане Чешской Республики теперь могут ездить в Казахстан без визы. В первую очередь к такому решению в Казахстане пришли при подготовке к Всемирной выставке Expo 2017, которая будет проходить в Астане в июне этого года. Находиться без визы в течение 30 дней в Казахстане смогут не только чешские предприниматели, но и просто туристы. Собственно поехать в Казахстан без визы можно было уже с первого января 2017 года. Но министерство иностранных дел Чехии предупреждает своих граждан, что к работникам пражского аэропорта новые правила могут прийти с опозданием, а потому могут возникнуть проблемы с оправлением пассажиров в Казахстан.