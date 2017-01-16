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Новый конкурент на дороге. Leo Express открывает новый автобусный маршрут

Новый конкурент на дороге. Leo Express открывает новый автобусный маршрут

Новый конкурент на дороге. Leo Express открывает новый автобусный маршрут

Отечественный перевозчик Leo Express снова усиливает свою деятельность в области автобусных перевозок, каждый четвертый пассажир ездит автобусом этой фирмы. Пока что последняя новая линия  представляет собой соединение Вена — Острава — Варшава.
Leo Express в первый раз запускает новую линию во вторник, между Веной и Варшавой начнут ходить черно-золотые автобусы Irizar i6. В соответствии с расписанием на сайте компании, дорога между двумя городами будет занимать 11 часов и 25 минут, в Чехии автобус остановится в Богумине, Остраве, Оломоуце и Брно.

Фото: http://www.le.cz

 

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