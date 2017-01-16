Новый конкурент на дороге. Leo Express открывает новый автобусный маршрут

Отечественный перевозчик Leo Express снова усиливает свою деятельность в области автобусных перевозок, каждый четвертый пассажир ездит автобусом этой фирмы. Пока что последняя новая линия представляет собой соединение Вена — Острава — Варшава.

Leo Express в первый раз запускает новую линию во вторник, между Веной и Варшавой начнут ходить черно-золотые автобусы Irizar i6. В соответствии с расписанием на сайте компании, дорога между двумя городами будет занимать 11 часов и 25 минут, в Чехии автобус остановится в Богумине, Остраве, Оломоуце и Брно.

Фото: http://www.le.cz

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