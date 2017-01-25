Открытие Салона вин

Для любителей чешского вина наступают дни наслаждений. Традиционно, в семнадцатый раз в первую субботу февраля (10:30 — 18:00) будет торжественно открыт Salon vín 2017. В этот день гостям салона предложат продегустировать новую коллекцию 100 вин, получивших Золотую медаль Salon vín České republiky 2017. Свои помещения для этого мероприятия как обычно откроют исторические просторы винных погребов Валтицкого замка. Желающим могут помочь с выбором опытные соммелье. Ведь не каждому под силу выбрать лучшее. Виноделы расскажут о традициях виноделия в стране и о том, что нового появилось за последнее время.

Фото: https://www.vsvaltice.cz/Salon-vin-2016/