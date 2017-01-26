«Пищевые технологии»: российский интеллектуальный экспорт

В декабре 2016 года в Хрустальном зале Российского центра науки и культуры в Праге состоялся семинар «Российские инновационные разработки и наукоёмкие технологии для чешского и европейского бизнеса: новые горизонты научно-технического и предпринимательского сотрудничества».

Одним из наиболее заметных его событий стало выступление генерального директора компании «Пищевые технологии и оборудование» (ПТО) при Санкт-Петербургском национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики Николая Бабина. В интервью «Пражскому телеграфу» молодой российский учёный и бизнесмен рассказал о революции в пищевых технологиях, планах европейской экспансии и чешском направлении работы.

Расскажите, с какими трудностями пришлось столкнуться при открытии компании?

Главная трудность заключалась в том, чтобы найти оригинальную бизнес-идею, которая бы стала двигателем прогресса. В этом мне помогла предыдущая работа в немецкой компании, которая занималась продажей оборудования для мясопереработки в России. Я, помнится, тогда подумал, почему я не могу также, тем более я учился в СПбГУ низкотемпературных и пищевых технологий по специальности инженер пищевой промышленности. То есть я знал эту индустрию, как говорится, изнутри, и мне было интересно создать нечто новое, что может поменять всю технологию переработки продуктов питания.

Бизнес-идея появилась, а где Вы получили стартовый капитал?

В моей альма-матер. Я обратился в родной университет и изложил свои мысли. Там меня поддержали и помогли зарегистрировать малое инновационное предприятие «Пищевые технологии и оборудование». Немаловажным фактором стало и то, что среди множества отличных и перспективных разработок в области пищевой индустрии я выбрал самый привлекательный и наиболее перспективный с точки зрения коммерциализации и знакомый мне сегмент – размораживание массивных блоков замороженной рыбы.

Что нового вы предложили в этой области?

Результатом наших научных изысканий стало устройство под названием Ice Crusher, работа которого основана на исследованиях великого русского учёного Льва Александровича Юткина. Именно он открыл новый способ трансформации электрической энергии в механическую. Оказалось, если правильно провести электрический разряд в воде, да ещё использовать для этого источник энергии посильнее, то получался мощный взрыв. Дело в том, что во время электрического разряда в воде происходят сложные процессы.

На первой его стадии, длящейся микросекунды, образуется плазменный канал с температурой до 40 000° С. Так образуется первая ударная волна, и полость, наполненная раскалённым паром и газом, которая постепенно заканчивает своё расширение, затем начинает пульсировать и в конце концов схлопывается. Эта ударная волна и воздействует на лёд между тушками рыбы, и раскалывает его, не повреждая при этом продукт. У электрогидравлического ударного воздействия несколько преимуществ: короткая продолжительность размораживания (требуется всего несколько минут), обеззараживание рыбы, чем продлевается срок её годности, и существенное снижение потерь сока (не более 0,5%).

Что представляет из себя прибор Ice Crusher IC?

Наша установка состоит из ванны специальной конструкции с водой, куда помещается блок из замороженной рыбы. Также в ванне располагаются электроды, на которые подаётся высоковольтное напряжение. В результате возникает электрический пробой, обусловливающий импульсное повышение давления в воде, которое и приводит к распаду блока на отдельные рыбные тушки. Такой эффект возникает из-за меньшей механической прочности частиц льда в сравнении с органическими тканями рыбы.

Какое значение может иметь это устройство для реальной экономики?

Разморозить ящик рыбы – казалось бы, что может быть проще: оставил на время, пусть тает потихоньку. Однако в промышленных масштабах такой подход приводит к значительным потерям и снижает качество продукта. Например, переупаковщикам каждый день приходится разделять тонны замороженных блоков. Классическая технология выглядит так: разморозка-разделение-заморозка-глазирование. Этот процесс очень долгий (до 36 часов), а также энерго- (до 72 кВт в час) и трудозатратный. К тому же качество рыбы заметно снижается из-за повторной заморозки.

Таким образом, средний владелец рыбокомбината теряет ежемесячно примерно 5 млн рублей. А с помощью нашей установки можно вообще не размораживать, и, соответственно, не замораживать рыбу. То есть отправить продукт на упаковку спустя несколько минут. Путём нехитрых расчётов можно понять, что установка очень быстро окупается (за полгода) и приносит большую прибыль рыбокомбинату. То есть, используя нашу технологию, владелец рыбокомбината может успешно конкурировать на своём рынке с другими производителями.

Всё о чём Вы говорили до сих пор – теория, а есть ли у Вас данные о том, что ваше устройство будет пользоваться реальным спросом?

Для изучения рынка сбыта моя команда (кроме меня, это Арина Лякишева, сооснователь и ответственная за продажи, и Валерий Антуфьев, доцент кафедры технологических машин и оборудования ИТМО, технический консультант и изобретатель) поставила цель – участие в крупнейшей и наиболее значимой выставке пищевого оборудования в России. Приняв участие в ней и проанализировав результаты, мы поняли, что наша установка перспективная, и приступили к активной фазе работы.

Мы получили 24 контакта потенциальных клиентов, которые готовы купить оборудование. Параллельно мы проходили обучение в одном из ведущих акселераторов Европы iDealMachine. В конце 2016 года мы решили вопрос с разработкой технического задания и собрали лабораторную установку, чтобы демонстрировать её потенциальным клиентам, в том числе в странах ЕС. А отправить клиенту первый промышленный образец мы собираемся до конца мая 2017 года.

Есть ли у вас конкуренты в Европе?

Аналогов установке Ice Crusher IC в мире сегодня нет. В Исландии есть подобное оборудование, но оно похоже только тем, что использует ванну. Процесс разморозки у них занимает три часа, а стоимость установки составляет 35 миллионов рублей. Сравните с нашими показателями: 8 минут и 6 миллионов.

Почему для презентации вашего устройства была выбрана именно Чехию?

Эта страна является для нас перспективным направлением. Из-за того, что у Чехии нет выхода к морю, уровень потребления замороженной рыбы здесь довольно высок. К тому же в ЧР имеется много профессионалов, вместе с которыми можно начать работу по производству оборудования.

Проявили ли чешские инвесторы заинтересованность в технологии ПТО?

Да, и мы уже ведём соответствующие переговоры. В частности, нашим проектом заинтересовались в технопарке CAVD (Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze). Представители технопарка пригласили нас стать резидентами. Мы рассчитываем на плодотворное сотрудничество с чешскими бизнесменами.

Какие цели Вы ставите перед собой?

На декабрь 2016–январь 2017 гг. запланирован очередной раунд инвестиций в размере 10 млн рублей, которые будут вложены в создание конструкторской документации, сертификацию и участие в выставках. После сертификации оборудования в России мы повезем её в Чехию, чтобы получить местный сертификат. Продажи стартуют в России в июне 2017 года, а в Европе – в сентябре. Для начала это будет сборочное производство, далее в планах строительство двух заводов – на территории России и на территории Чехии совместно с европейскими партнёрами. Параллельно мы будем продвигать нашу установку и в других странах, так как полностью уверены в её успехе.

Вставка

Электрогидравлический эффект Юткина известен науке довольно давно. Он представляет из себя мощнейший гидроудар с локальным давлением свыше ста тысяч атмосфер, возникающий при прохождении искрового разряда высокого напряжения через водный промежуток. Для его получения переменный ток из сети подаётся на повышающий трансформатор, где напряжение увеличивается до нескольких киловольт. Далее электрический ток выпрямляется диодами и подается на конденсатор, где напряжение накапливается до нужного значения.

После этого между размещёнными в воде электродами возникает высоковольтный пробой, что порождает возникновение электрогидравлического удара, проявляющегося в виде громкого хлопка с локальным повышением давления. Какое-то время эффект Юткина использовался для сноса ветхих построек, а вот применить эту технологию для разделения и разморозки пищевых продуктов никто не решался. Пионером в этой сфере стал доцент ИТМО Валерий Антуфьев, который в 1993 году разработал и запатентовал методику шокового размораживания рыбы, а в 2011 году представил проект готовой установки.

Опубликовано в газете «Пражский телеграф» №2/396