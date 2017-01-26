Подождать до марта

Президент Чехии Милош Земан намерен баллотироваться на второй срок. Об этом сообщило издание Info со ссылкой на собственные источники. О своем желании участвовать в президентских выборах в октябре 2017 года Земан, по информации издания, сообщил премьер-министру Богуславу Соботке и министру финансов Андрею Бабишу. Официально о своем решении Земан может объявить на большой пресс-конференции 10 марта. Конкурентами Земана на выборах могут стать поэт-песенник Михал Горачек, экс-министр юстиции от партии ODS Йиржи Поспишил, зампред Сената Зденек Шкромах, бизнесмен Игор Сладек, врач и гражданский активист Марек Гилшер.

Фото: Wikimedia Commons, Автор: Michał Józefaciuk