Преимущества краткосрочной аренды с компанией AirKeys

В настоящее время краткосрочная аренда переживает бум, являясь прямым конкурентом гостиницам, а также привлекательной инвестицией для владельцев.

Возрастающая популярность индивидуального жилья дала начало новой тенденции на рынке недвижимости – аренде и эксплуатации квартиры на короткий срок. Управление краткосрочной арендой – всесторонне сложная задача, и у владельцев недвижимости появляются оправданные опасения возможного риска. Именно поэтому появились специализированные компании, которые обеспечивают плавный ход как со стороны арендатора, так и собственника.

Стерильная среда гостиничных номеров обеспечивает надёжный стандарт, но тем не менее количество людей, которые предпочитают домашнюю атмосферу униформным отелям, продолжает расти. Популярность краткосрочной аренды во всём мире растёт, и расширяющийся рынок недвижимости на этот спрос реагирует появлением специализированных компаний с полным управлением и защитой прав как арендаторов, так и владельцев.

Эксплуатация недвижимости для краткосрочной аренды является сложной задачей, особенно, если для владельца это дополнительный источник дохода. Организовать рекламу, реагировать на спрос, регистрировать заказы и платежи, устраивать передачу жилища, прибытие, отправление, регулярную уборку – и всё это в короткий промежуток времени, которого большинство владельцев не имеет.

Услуги специализированных компаний предлагают обеспечение постоянного притока подходящих гостей, управление недвижимостью и гарантии в случае повреждения квартиры. Именно таким образом управляемая недвижимость значительно экономит время и нервы. Кроме того, благодаря долгосрочной перспективе агентство само платит сбор за услуги. Подходящая недвижимость для краткосрочной аренды находится во всех туристических центрах, которые славятся своими достопримечательностями и зонами отдыха. У нас это, в первую очередь, Прага, Брно и Карловы Вары.

Преимущества индивидуального жилья

Эта популярная ныне концепция жилья и отдыха (родом из-за рубежа) имеет много преимуществ. Используют её люди, путешествующие во время каникул и праздников, и те, кому необходим ночлег на время деловой поездки. Для краткосрочной аренды можно выбрать как всю квартиру, так и отдельные комнаты.

В то время как первый вариант подходит для любителей уединения, второй вариант означает, что арендованное жильё вы будете делить непосредственно с владельцами или с другими лицами. Неоспоримым преимуществом является домашняя обстановка. Вы можете готовить еду, смотреть телевизор, гладить, короче говоря, вам обеспечены все удобства, для которых в отеле нет условий или они доступны за дополнительную плату. Более просторное жильё особенно оценят семьи с детьми.

Выгодна в качестве инвестиций

Краткосрочная аренда недвижимости является одним из способо роста ваших финансов. Может показаться, что долгосрочная аренда – более выгодное дело, так как представляет собой постоянную прибыль в течение длительного периода времени без особых забот, но это не так. «Классическая долгосрочная аренда можетподойти не каждому. Не всегда, например, квартира или дом доступны круглый год», – утверждает Лукаш Флайшганс, соучредитель, владелец и управляющий компании AirKeys.com.

– Многие из владельцев не пользуются своей квартирой лишь какое-то время, например, только в летний период или на Рождество, оставаясь с семьёй за границей, или в случае отъезда на работу или учёбу. Доходы от сдачи в аренду могут, таким образом, стать «вишенкой на торте». А вот и дополнительные преимущества: при краткосрочной аренде квартиры вы избежите неприятных рисков долгосрочной аренды, а именно проблем с неплательщиками. Кроме того, краткосрочная аренда приносит примерно на 50% бóльше прибыли, в среднем это составляет 7% годовых».

Краткосрочная аренда также демонстрирует более низкий износ оборудования и оснащения. Туристы и менеджеры используют арендованные помещения, как правило, в качестве только ночлега, тогда как в течение дня они занимаются частными делами или делами фирмы.

Помимо фиксированных дат, в которые помещение сдаётся, вы можете использовать недвижимость в собственных целях.

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