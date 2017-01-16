Приближается резкое усиление чешской кроны

После нескольких лет стагнации в Чехии цены на товары и услуги начали резко расти. В связи с этим Чешский национальный банк не видит смысла продолжать искусственно удерживать крону на том же уровне, поэтому приближается момент, когда банк отпустит крону в свободное плавание. Это случится где-то в начале апреля и первоначальной реакцией будет резкое усиление чешской валюты. Потом еще какое-то время крона будет достаточно нестабильна.

Экспортеры, которые во время валютных интервенций привыкли к стабильному курсу (27 крон за евро), теперь хотят застраховать стоимость будущего экспорта. Вот только многие из них начинают понимать, что это нужно было сделать раньше, т.к. страхование валютных рисков резко подорожало.

Источник: idnes.cz

Фото: Public Domain Pictures

Похожие статьи