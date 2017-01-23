Проезд в общественном транспорте может стать бесплатным

Во вторник члены городского совета Праги будут решать вопрос относительно общественного транспорта. Из-за превышенной нормы смога в некоторых регионах страны члены совета будут решать, следует ли сделать общественный транспорт на время смоговой ситуации бесплатным.

В девяти из четырнадцати регионов Чехии до сих пор в силе смоговая ситуация, Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ) объявил в некоторых округах так называемое регулирование. Компании во время регулирования должны соблюдать экологические меры и частично ограничивать производство.

Метеорологи рекомендуют ограничить время препровождения на открытом воздухе и передвижения на машине. В связи с осложнившейся смоговой ситуацией, метеорологи побуждают людей к тому, чтобы те не пользовались автомобилями без необходимости и предпочтительно ездили на общественном транспорте. Они также рекомендовали воздержаться от пребывания на открытом воздухе во время повышенной физической нагрузки. Это касается в особенности людей с хроническими респираторными заболеваниями, пожилых и маленьких детей.

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