Путешествие от науки до иллюзий

Популярный научный центр под названием VIDA можно смело называть лабораторией, благодаря которой каждый ребёнок, да и любой взрослый аккумулирует в себе свойства исследователя, перевоплощаясь в учёного с множеством идей и формул в голове.

Недалеко от Брненского выставочного комплекса широко раскинулся научный центр VIDA – множество «умных» забав на 4600 м², где наряду с невероятными открытиями соседствуют самые невероятные экспонаты и выставки. Итак, вооружайтесь неподдельным интересом, двери открываются.

Режиссёр катаклизмов

На первом этаже нашему вниманию представлены четыре основные секции: планета, цивилизация, человек и микрокосмос. С поворотом ручки турникета мы сразу же переносимся в область природных стихий, разнообразие которых представлено в экспозиции. Длинной полосой растянулся экспонат с бурлящей водой, научно объясняющий причины наводнений.

Здесь мы своими силами легко раздуваем торнадо и пробуем оседлать непослушное землетрясение. А во вращающемся помещении испытываем мощь центробежных сил. Весела и незабываема возможность потопить океанский лайнер силой поднимающихся со дна пузырей: теперь тайне бермудского треугольника мы могли бы найти объяснение из собственного опыта. В секции «Цивилизация» нас ждет попытка запустить водородную ракету, а в звуковой кабине – измерить силу собственного крика.

Ни в коем случае не стоит пугаться, если на высоте шести метров над вами пронесётся велосипед на канате – это дети испытывают «магическое» балансирование. Для любителей музыки мы неожиданно найдём под «воздушной» трассой огромное пианино, в буквальном смысле слова вмонтированное в пол, мелодия здесь рождается в результате подскакивания и притопывания!

Знакомство с собой

Любителям классического ЛЕГО предоставлена возможность сконструировать центр города Брно. В качестве «изюминки» вы можете написать свои пожелания на стену Надежды. В секции «Человек» мы внезапно погружаемся в домик, напоминающий огромное сердце, где слышим ритм собственного пульса. Словно проживая жизнь своих органов, мы можем «изнутри» осознать, насколько тяжела их работа.

Рядом с зоной отдыха внезапно замечаем кукол в человеческий рост, разместившихся на креслах и кроватях. Здесь можно попытать силы в оказании помощи. Юные доктора получат навыки первой медицинской помощи или овладеть основами массажа. Примечательна и возможность освоить язык жестов, после уроков которого любой посетитель может проверить приобретённые навыки в специальных викторинах.

«Микрокосмос» таит в себе не менее интересные экспозиции. Красив и необъятен вид на электрическое облако, которое вальяжно восходит вверх по лестнице. Для тех, кто жаждет созидать, предоставлена возможность возвести самую настоящую магнитную башню.

На краю «Микрокосмоса» находится таинственная чёрная будка. Одна надпись на ней заставляет теряться в догадках: «Войдите внутрь, остановитесь у стены, закройте глаза, дождитесь вспышки и заморозьте свою тень!». Такой нехитрый список действий открывает двери в мир настоящего волшебства. Оказавшись здесь, вы понимаете, что вы не один: на стене ещё живы очертания теней недавних посетителей.

В царстве иллюзий

На третьем этаже научного центра размещена не менее увлекательная выставка под мистическим названием «Klamárium» – возможность заглянуть в среду оптического обмана, где человеческий мозг познает удивительную силу иллюзий. В первом же зале мы неожиданно наталкиваемся на искажение зрительного восприятия.

Куда бы мы ни отклонились, за нами неустанно наблюдает маска Эйнштейна, будто реальность опрокинулась в своем привычном движении.

Для тех, кто незнаком с «эффектом Тэтчер», будет в диковинку увидеть две перевернутые фотографии президента Милоша Земана, на одной из которых глаза и рот политика находятся в немного искаженной форме. Если быстро вращать вокруг своей оси эти два изображения, дефекты полностью исчезают. Имеет здесь место и феноменальная игра со светом, когда объёмные, казалось бы, предметы в мгновение ока становятся плоскими, практически незаметными. Знаете ли вы ощущение, которое испытывает человек при зеркальном рисовании? Ощущение, будто мозг частично теряет контроль над движением рук.

В соседнем помещении представлена известная наклонённая комната. В одночасье человек столкнется с абсолютно иным очарованием гравитации. Достаточно толкнуть металлический шарик по направлению вниз, чтобы он легко катился по направлению вверх. Где-то неподалеку слышится большой вращающийся круг, на котором изображена гипнотическая чёрно-белая спираль. При взгляде на неё в течение 20 секунд картина, размещённая рядом, превращается в самую настоящую анимацию. Есть у этой иллюзии своё особое название – «отголосок движения».

В большом количестве здесь можно увидеть и зеркальные стереоскопы, а также стереоскопические изображения, на которых всевозможные животные «выступают» из границ собственного мира. Исследователи по натуре проведут много времени в так называемой «Экспериментальной комнате», где им открываются всевозможные ребусы и головоломки. «Klamárium» – это временная экспозиция, показывающая феноменальную работу человеческого мозга. Выставка принимает гостей до 9 мая нынешнего года.

Количество экспозиций центра кажется бесконечным, мы охватили лишь малую часть этого. Да и популярность впечатляет, годовая посещаемость – 230000 человек, это примерно 660 человек в день.

Фото:vida.cz

Опубликовано в газете «Пражский телеграф» №2/396