Работодатели ожидают экономического роста на 3,1%

Представители отечественных компаний в этом году ожидают продолжения роста чешской экономики примерно на 2,5% — 3,1% процента. Внесут значительный вклад в её рост структурные фонды ЕС. С другой стороны препятствовать экономическому росту будет нехватка квалифицированного персонала, в соответствии с опросом ассоциаций работодателей. Чешский национальный банк ожидал, что в 2016 году экономический рост будет 2,8 %, в этом году банк обещает рост на 2,9 %.

Торговая палата рассчитывает на быстрый экономический рост с 3,0% до 3,1 %. Средний уровень инфляции должен повысится с 0,6% до 1,5%, уровень безработицы, на основе методологии Чешского статистического управления, должен снизится с 4,1% до 3,9%.