Радован Ауэр: «Феномен времени, когда люди не читают, а слушают книгу»

23-я Международная книжная выставка и литературный фестиваль «Мир книги» пройдёт в Праге с 11 по 14 мая 2017 года. В 2017 году на выставке будет представлено около 200 экспонентов из 45 стран мира. В планах организаторов — расширение выставочного пространства, новые темы для читателей и профессионалов книжного рынка, расширение детских активностей. О важном событии для книжного мира Чехии и тенденциях книгоиздания страны с новым директором «Мира книги» паном Радованом Ауэром побеседовала наш корреспондент Татьяна Малькова.

Расскажите, пожалуйста, о современных тенденциях книжного мира Чехии. Верно ли, что жители страны любят читать?

Интерес к чтению в Чехии действительно растёт, а на книжном рынке Чехии сейчас работает около 3 000 издателей. Хотя статистики книжных продаж у нас нет, могу сказать, что чехи читают очень много, и я думаю, что по этим показателям мы находимся на самых высоких позициях среди европейских стран. Но, несмотря на это, можно отметить одну негативную и парадоксальную тенденцию: число книжных магазинов уменьшается, особенно это касается небольших городов, хотя при этом сама площадь книжных магазинов растёт — за счёт книжной торговли в больших торговых центрах.

Что читают чехи?

Можно сказать, что читают всё. Больше всего, конечно, прозу: в основном отечественную литературу, при этом мировые бестселлеры в Чехии всё же менее популярны, чем в мире. Дети также читают чешских авторов, и, как и везде, любят комиксы и книги о Гарри Поттере.

В то же время создается впечатление, что не так много людей читают электронные книги с помощью различных гаджетов. С чем это связано?

У нас как и во всём мире наблюдался рост электронных книг, но сейчас этот показатель остановился на 3% и серьёзного дальнейшего роста не наблюдается. Я связываю это с тем, что книгоиздание в Чехии имеет давние традиции, большое внимание уделяется культуре книгоиздания, и люди привыкли физически держать в руках книгу как источник текста и получают удовольствие именно от чтения бумажных изданий. В США, например, до определённого момента также шёл рост продаж электронных книг, затем этот показатель остановился приблизительно на 8% и дальше уже не увеличивается. Я думаю, у нас рынок электронных книг остановится на 3%-4%, а в будущем, когда читатель станет покупать книгу, ему за небольшую дополнительную плату будут вручать и электронный вариант этого же издания.

Сколько времени Вы занимаете пост директора международной книжной выставки в Праге «Мир книги» и какими были Ваши первые шаги на этом посту?

Я работаю в должности директора выставки с августа 2016 года, до этого ею руководила на протяжении многих лет доктор Дана Калинова, которая была основательницей «Мира книги», она познакомила меня со всеми особенностями работы выставки. Первая задача, которую мне необходимо было решить на новом посту, это соблюдение закона о введении системы электронного учёта выручки, который был утвержден в первой половине 2016 года, и, соответственно, обеспечении всех экспонентов выставки электронными кассами.

Ведь теперь при получении платы за товар или услугу продавцы обязаны при помощи специальных кассовых аппаратов с выходом в интернет передавать все данные о сделке в финансовое управление Чешской Республики, а участники выставки — это в основном представители издательств, то есть не торговых организаций, и они таких кассовых аппаратов просто не имеют. Это ситуацию необходимо было решить, и мы нашли партнёра, который сможет обеспечить электронными кассами всех участников выставки. Вторая задача, которая стояла передо мной как руководителем этого мероприятия, — это найти интересные для посетителей выставки темы.

Расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее. Что нового ждёт посетителей ярмарки в 2017 году?

Для 2017 года мы выбрали три главных темы, которые хотим представить публике. Первая тема — «Genius loci v literatuře / M(ě/í)sto v hlavní roli» («Гениус лоци в литературе / Город (место) в главной роли»). Речь идёт о литературе, в которой главную роль играет город, место, о котором пишут. Я знаю что в классической русской литературе, а возможно и в современной, которую я знаю не так хорошо, тема города играет очень значительную роль.

В этом контексте мы хотим обратить особое внимание на то, что Прага — это «город литературы», это звание было присвоен столице Чехии Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Таких городов в мире сейчас насчитывается более 20, и мы позвали их к нам на выставку, чтобы они могли провести свои презентации и показать, как можно с титулом «города литературы» работать не только в сфере культуры, но и в сфере туризма, экономики и т.д.

Вторая тема, на которую мы хотим обратить внимание, — «Книга как объект». В её рамках мы хотим говорить не о том, что внутри книги, а о том, как эта книга сделана, какая техника печати использована, из чего изготовлен переплёт и т.д., ведь есть целый ряд книг, которые сами по себе являются произведениями искусства, их мы и хотим показать на выставке. Кроме того, мы планируем провести ряд мастер-классов для детей, где покажем, как появляются книги, продемонстрируем техники книгопечатания и переплетное искусство, ведь чешское книгоиздание традиционно было и остается на высоком техническом и культурном уровне.

Ваша ярмарка действительно собирает большое количество любителей литературы?

С этим связаны и наши новые планы: в следующем году мы немного расширимся в рамках пражского выставочного комплекса Голешовице. Ежегодно к нам приходит 40 000 посетителей, и тех площадей Промышленного дворца, в которых обычно проходит мероприятие, нам уже не хватает. Сейчас мы с командой архитекторов занимаемся перепланировкой внутренних пространств выставки, но это не решит проблему вместимости всех желающих, поэтому мы решили использовать пространство рядом с Промышленным дворцом, где находятся два интересных объекта.

Один из них это Лапидариум, где хранятся оригиналы главных чешских скульптур, например, статуи с Карлова моста. Это само по себе потрясающее пространство, здесь мы бы хотели принимать самых важных гостей, самых интересных литераторов, которые приедут на «Мир книги», планируется, что среди них будут представлены и российские авторы. Напротив Лапидариума находятся творческие ателье Академии художественных искусств (АВУ), где работают студенты. Это очень красивое рабочее пространство, где находятся картины и скульптуры, и эти помещения мы как раз хотим использовать под мастер-классы, на которых дети смогут увидеть, как книга появляется на свет.

Итоги года показали, что в Чехии растёт популярность аудиокниг.

Это так, и именно поэтому третьей темой ярмарки станет «Аудиокнига». Аудиокнига для книжного рынка Чехии — это выдающийся феномен. Только за последний год рынок аудиокниг в Чехии вырос на 70%. Как мы выяснили, ни в Западной Европе, ни в Америке этот тренд не так распространен как в Чехии. Сегодня уже стало правилом, что бестселлеры выходят одновременно и в бумажной версии, и в аудиоформате, который обычно «начитан» нашими самыми лучшими актёрами.

Аудиокнига – это своего рода образ сегодняшней быстрой эпохи, когда у людей нет времени читать, но, например, есть время послушать диск в машине. Я сам принадлежу к тому поколению, которое в 90-х годах стало много работать, заниматься бизнесом, и когда я разговариваю со своими друзьями о литературе и уточняю, действительно ли друг читал конкретную книгу, обычно получаю ответ: «Я её слушал в машине, когда ехал на работу». Это очень интересный феномен, о котором мы хотим поговорить на выставке.

На выставку приходит много семей с детьми. Помимо мастер-классов, что вы ещё сможете предложить подрастающему поколению?

Направление работы с детьми мы, безусловно, будем расширять. У нас будут работать «детские уголки», в которых на два часа родители смогут оставлять детей под присмотром, а сами в это время получат возможность спокойно осмотреть выставку. Кроме того, нами создана специальная детская организация «Растём с книгой», и финал многих мероприятий, которые она проводит, будет проходить именно на выставке, например, «Битва читателей». Для работы с детьми на выставке будет отведён целый зал.

А что скажете о программе выставки для профессионалов в области книгоиздания?

В 2019 году Чешская Республика станет главным гостем Лейпцигской книжной ярмарки, и поэтому у нас сейчас начинается подготовительный период к этому событию. Мы стараемся как можно больше книг перевести на немецкий язык, чтобы представить их в Лейпциге. Тем не менее мы не хотим ограничиваться одним языковым направлением, и главной научной темой «Мира книги» в 2017 году станет перевод чешской литературы на иностранные языки.

Для Министерства культуры Чехии это тоже очень важное направление, ведомство сейчас увеличило финансирование переводов чешских книг, и мы надеемся, что произведения чешских авторов выйдут и на русском языке, также министерством культуры разработана новая программа поддержки переводов с иностранного языка на чешский язык. Так что профессиональные семинары, выставки в этом году будут в первую очередь касаться проблематики перевода, образования в области богемистики, подготовки соответствующих специалистов.

Биография

Радован Ауэр родился в 1975 г. в Шумперке. Изучал экономику и кинопроизводство на факультете кино и телевидения Академии музыкальных искусств (FAMU). В 90-е годы работал на Карловарском кинофестивале, занимался продюсированием различных аудиовизуальных форматов, театральным и музыкальным менеджментом. В частности, был исполнительным продюсером культового фильма Давида Ондржичка «Одиночки» («Samotáři»). После 2000 года занимался маркетингом и продвижением чешского кино. В 2014–2015 гг. – директор по маркетингу проекта «Пльзень – главный город европейской культуры 2015».

Опубликовано в газете «Пражский телеграф» №2/396

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