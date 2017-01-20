Ресторан U Betlémské kaple

U Betlémské kaple 251/2,

Praha 1 – Staré město

Время работы: пн. – вс.: от 11.00 до 23.00

Туристам, приехавшим в Прагу в эту рождественскую по католическому календарю пору, никто не сказал, что в праздничные дни не будут работать ни магазины, ни рестораны. Тем, кто не позаботился о праздничном столе в своем номере заранее, пришлось держать диету.

«Щедрый вечер» для обычных туристов особо щедрым на выбор мест для трапезы не выдался. Рестораны в самом центре столицы были набиты до отказа, а стоило свернуть на соседние улочки, там и вовсе встречала тишина и выключенные рекламы. Даже ярмарки закрылись в пять часов, погасив огоньки и последнюю надежду на хоть какой-то ужин.

Утро следующего дня было отведено на серьёзные поиски еды. Спасением для нас стал ресторан, находящийся недалеко от апартаментов на Вифлеемской площади, под названием «У вифлеемской капеллы».

Всей семьей мы буквально ввалились туда и с радостью обнаружили пустой стол. Дети сразу же удобно расположились на деревянных лавочках в ожидании меню.

Ресторан, кроме того, порадовал табличкой «no smoking». Сам интерьер оказался типичным для чешских ресторанов, где основными являются блюда чешской кухни, – деревянные столы со стульями с резными спинками, навевающие фантазии о средневекой трапезе. Чуть назойливым казался запах из кухни, но для замерзших и проголодавшихся путников это не могло быть помехой. Оба зала, утопающие в желтом, несовременном свете, были заполнены. На каменных полах оставались крошки – следы тех, кто уже побывал здесь до нас. В общем, корчма да и только.

Официанты, не говорящие по-русски, принесли нам четыре меню, даже с учётом самого младшего трёхлетнего гостя, которому прощалось, что он не умеет читать ни на одном из языков мира.

Нам очень хотелось попробовать, наконец, жареный сыр, а к нему гуляш с кнедликами, медальонки из свинины, запечённые в беконе, и печёное колено. Из салатов, а нам сложно представить мясной стол без овощей, оказался универсальный шопский, а поскольку выбора не было, согласились на него. Детям из опасения, что чешская кухня им не особо понравится, мы заказали дополнительно картофель фри. С этим блюдом мы могли быть уверены, что голодными они уж точно не останутся.

Официант терпеливо выслушал нас, пытаясь жестами уточнить то, что ему было непонятно. Через пару минут принёс пиво и сок для детей и оставил нас ждать обеда. С пивом, что ни говори, ожидать приятней. Тем более, что это было пльзеньское пиво с лёгкой и приятной горечью. А на подставке висели соленые крендели, которые наши младшие члены группы безмятежно грызли.

После того как на столе оказались все блюда, заказанные нами, мы поняли, что голод – не лучший советник в этой ситуации. Порции хоть и не были чрезвычайных размеров, оказались достаточными. Салат разочаровал с первого взгляда, да и потом, когда мы оказывались в других местах, выдерживающих чешские традиции, были вынуждены признать, что салаты лучше будем делать дома. Зато жареный сыр порадовал. Как сказал нам один специалист, его трудно испортить. Гуляш был пикантно-острый, а кнедлики к нему – почти воздушные. А вот медальонки из свинины показались сделанными из предварительно отваренного без какого-то выраженного вкуса мясом.

Собственно, и колено, которое мы разделили по частям на всех, было не столько пропечённым, как проваренным. Корочка уж точно не порадовала хрустящим состоянием, а потому дети действительно переключились на картофель фри.

Мы не то чтобы наелись – нам и двигаться не хотелось. И потому немного откорректировали послевкусие обеда, заказав себе ещё пива. Детям, исходя из всего ими оставленного и несъеденного, кухня по вкусу не пришлась. После того как мы всё-таки продолжили наш путь, который лежал в другую сторону от центральных площадей, мы не раз с удовлетворением отметили, что все-таки нам повезло, поскольку многие пивные и рестораны были закрыты как и в вечер 24 декабря.

Интерьер 4 балла;

Кухня 3 балла;

Обслуживание 5 баллов.

Наш заказ:

Жареный сыр – 110 крон

Медальонки из свинины, запечённые в беконе – 140 крон

Гуляш с кнедликами – 130 крон

Печёное колено – 269 крон

Шопский салат – 50 крон

Мультивитаминовый сок – 2х30 крон

Пиво – 4х31 крон

Итого: 883 кроны, на считая чаевых.

Фото: www.panoramio.com