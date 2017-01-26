SMS-вирус от Чешской почты

Среди пользователей мобильных телефонов с операционной системой Android распространяются мошеннические SMS от имени Чешской почты. Пользователям приходят SMS с предложением скачать новое приложение „Pošta Online“ («Онлайн почта»), которое в свое время является вредоносной программой.

Троянский конь, которого пользователь по незнанию загружает на мобильный, нападает на его электронный банк. Чешская почта, согласно словам представителя почты Матиаша Витика, зарегистрировала около десятка случаев.