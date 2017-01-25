Стокронная купюра через 2 года пойдёт в утиль

Если с многолюдной улицы Йиндржихова вы свернули на улочку Ружова, то дом под номером 6 у вас вряд ли вызовет интерес, хотя за его стенами уже с 1928 года беспрерывно идёт работа: там печатают деньги, бумажные банкноты.

Объём производства Государственной типографии (Státní tiskárna cenin), которая здесь размещается, позволяет напечатать их аж 200 млн штук, но в последние годы печатный станок так напряжённо не работает, поскольку в этом нет необходимости. Заказ типография получает от Чешского национального банка (ЧНБ), как правило, за 20 месяцев вперёд.

Деньги долго сохнут

ЧНБ исходит из того, сколько из находящихся в обращении купюр подлежит замене. Сейчас известно, что до конца 2017 года печатный станок выпустит около 100 млн купюр. Предварительные расчёты количества необходимы, поскольку производство денег – процесс дорогой и долгий. Дольше всего длится период высыхания полотен, которые проходят три фазы печати, а краски и знаки между ними должны хорошо просохнуть.

Деньги в Чехии делают из материала, состоящего из смеси хлопка и льна. Купюры разного номинала живут разный период времени. Самой частой замене подвергаются стокронные банкноты. Их век примерно два года. Купюры в 200 и 500 крон уже выдерживают больше двух лет. Долгожителями являются пятитысячные банкноты, которые участвуют в обороте и десять лет.

При печати, безусловно, случается брак, который при контроле ещё в полотне, а на одном полотне по 24 купюры, отмечается специальной краской и отправляется на «нарезку», которая потом экологически утилизируется.

Разрезанные, очислованные, готовые к обращению хрустящие банкноты, упакованные в пачки по 1000 штук, укладываются в специально предназначенные для них контейнеры. Контейнеры отправляются в сейф, а уже потом в Чешский национальный банк.

Согласно закона 136/2011, испорченные купюры – надорванные, испачканные, помятые и пр. возможно обменять в банке, услугами которого вы пользуетесь. Также эту услугу оказывает ЧНБ, куда испорченные банкноты отправляются из всех других банков страны. Обратиться с такой проблемой сюда может и иностранец. Здесь собранные деньги списываются и пускаются на резку, потом упаковываются в пакеты и утилизируются. Их место в обращении занимают новые, напечатанные в государственной типографии.

Часть повреждённых купюр по закону поменять невозможно – в случае, если банкнота могла быть повреждена при пожаре или на ней остались следы охранной краски. Или если представлена только половина купюры, размер которой меньше 55%. Кстати, специалисты говорят, что обгоревшую купюру достаточно остричь таким образом, чтобы не было видно опаленных следов – и тогда она автоматически попадает в первую категорию, подлежащую обмену.

ЧНБ меняет только чешские деньги, евро необходимо менять в стране, где национальной валютой является евро.

Ирина Костина

Фото: http://obchod.numismatika.com/

Опубликовано в газете «Пражский телеграф» №43/387

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