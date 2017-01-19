Температура в Чехии может упасть до -20°

Метеорологи снова предупреждают о сильных морозах. Температура ночью может упасть до -20°. Предупреждение чешского гидрометцентра будет действительно до вечера субботы. На следующей неделе обещается потепление.

Предупреждение действительно для целой Чешской республики. Метеорологи рекомендуют людям в пожилом возрасте и детям меньше находиться на улице. И конечно не рекомендуется употреблять алкоголь.

Нынешние погодные условия, утверждают метеорологи, вызваны могучим антициклоном, который простирается от Британских островов до Румынии.