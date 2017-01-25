Тонкая материя

Чешская компания Unistav Construction построит уникальный комплекс по выпуску синтетических волокон и нитей в городе Вичуга Ивановской области стоимостью более 100 млн евро. Эксперты полагают, что предприятие имеет все предпосылки стать локомотивом лёгкой промышленности России.

Об ивановском комбинате впервые заговорили в 2015 году как о якорном проекте по развитию синтетического направления будущего текстильно-промышленного кластера, основным назначением которого является преодоление сырьевой зависимости российских текстильных предприятий от импорта. Полиэфирное волокно планируется производить методом прямого формования из расплава полиэтилентерефталата, предусмотрено изготовление синтетического волокна и из вторсырья.

Проектные мощности комплекса рассчитаны на производство до 205 тыс. т/год штапельного полиэфирного волокна, количество создаваемых новых рабочих мест более 550. Ожидается, что проект сможет обеспечить до 80% спроса на российском рынке синтетического волокна и гранулята для производства пластиковых бутылок Согласованные сроки строительства и пуска комплекса составляют около 3-х лет с даты принятия инвестиционного решения и начала финансирования.

Первоначально реализацией проекта руководил подконтрольный правительству Ивановской области «Иврегионсинтез». Но во второй половине 2015 года ввиду «исчерпания функционала» полномочия компании были переданы ЗАО «Ивановский полиэфирный комплекс» (ИПК), которое было учреждено для реализации проекта «с привлечением частных инвестиций».

Чешский подряд

О подписании договора генерального подряда с компанией Unistav Construction сообщил интернет-портал ihned.cz. Предмет контракта – строительство под ключ промышленных объектов и установка всех технологий немецкого поставщика ThyssenKrupp, а также разработка рабочей документации, поставка вспомогательного оборудования и выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ.

Ранее состоялись переговоры ИПК и Unistav Construction с банком ČSOB и обществом по гарантированию и страхованию экспорта Чехии (EGAP) с участием торгового представителя России в Чешской Республике Сергея Ступаря. На встрече было принято решение о поддержке контракта.

В сообщении ИПК говорится, что ČSOB выдаст кредит для строительства завода на сумму 3,7 млрд крон. Заёмные средства должен предоставить и Внешэкономбанк. В настоящее время ожидается рассмотрение проекта на наблюдательном совете ВЭБ для принятия инвестиционного решения.

Михал Чижик, директор зарубежных проектов Unistav, пояснил, что начало строительных работ запланировано на конец первого–начало второго квартала 2017 года. Работы займут 36 месяцев. «В настоящее время Unistav активно работает над подготовкой к реализации этого заказа. В частности, формируется команда профессионалов и ведётся поиск подходящих субподрядчиков в Чешской Республике, Российской Федерации и других странах, которые обладают соответствующими навыками и опытом работы в РФ», – сообщил Чижик в интервью информсерверу euro.cz.

Он также подтвердил заинтересованность в продолжении развития российского направления деятельности компании. «Несмотря на определённую стагнацию последних лет, российский рынок остаётся для нас интересным и перспективным», – подчеркнул представитель Unistav.

Отметим, что 1 декабря 2016 года состоялось подписание контракта между ИПК и генеральным поставщиком Uhde Inventa-Fischer GmbH, входящим в состав концерна ThyssenKrupp Industrial Solutions AG. Контракт предусматривает поставку оборудования для производства полиэфирного штапельного волокна.

Подписанию контракта предшествовало проведение многораундовых переговоров и испытаний с целью подтверждения требуемых гарантийных производственных и качественных показателей, а также согласование условий финансирования. Контракт подписали руководитель Uhde Inventa-Fischer Вернер Штейнауэр и генеральный директор ИПК Сергей Николаев.

Экспертное мнение

По мнению участников рынка, проект по организации производства синтетических волокон в Ивановской области способен задавать темп развитию лёгкой промышленности России и обеспечивать российскую индустрию отечественным сырьём.

«Результаты нашего анализа подтверждают, что наибольшим потенциалом для развития на российском рынке обладает технологическая цепочка «синтетические материалы–производство химических волокон и нитей–синтетический текстиль для потребительских и промышленных целей, – говорит Виктор Евтухов из Министерства промышленности и торговли РФ. – Это существенный по объёму сегмент отрасли, динамично растущий и обладающий высоким потенциалом импортозамещения, где практически не представлены российские игроки».

Согласна с чиновником аналитик текстильного рынка Российской Федерации Наталья Ульянова. «Если проект окажется состоятельным, он даст новый импульс к развитию региона, а его реализация станет большим прорывом для всего рынка и заодно позволит «перепрофилировать» ткацкую столицу РФ в столицу технического текстиля», – сообщила ПТ Ульянова.

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