В Чехии проблемы с алкоголем

Организация экономического сотрудничества и развития констатировала, что в целом ситуация с употреблением алкоголя в странах, которые являются её членами, за последний год улучшилась. В Чехии же, наоборот, показатели пошли в гору, и она занимает теперь второе место после Австрии в списке из 35 стран. В недалеком 2000 году чехи были на 10 месте.

Показатель потребления алкоголя на душу населения в стране вырос до 11.9 литров алкоголя в год. Средний показатель по этим странам 8,9 литра. Главной причиной называют невысокую цену алкоголя и лёгкую доступность в местах продаж. Меньше всего алкоголя употребляют в Турции – 1.5 литра на человека.

Фото: www.beermonsters.ru