В Новый год по новым правилам

Новый год – это не только праздник, веселье и подарки. Традиционно вместе с Новым годом приходят и новые статьи в законодательстве. Вот и в 2017 году с 1 января в силу вступает значительный список поправок, которые, без сомнения, коснутся жизни каждого из нас. «Пражский телеграф» подготовил список самых важных законодательных изменений.

Минимальная зарплата

Одним из самых заметных нововведений стало повышение минимальной зарплаты, которая вырастет на 1100 крон – с 9900 крон до 11 000 в месяц. Это очередной шаг в рамках согласованного правительством плана, по которому минимальный уровень оплаты труда в течение следующих трёх лет должен составить 40% от размера средней заработной платы. Её размер на 2017 год был зафиксирован на уровне 28 232 крон.

Налоговая скидка на второго и третьего ребёнка

До 2015 года законодательство позволяло снизить налоговое бремя семьи с рождением каждого ребёнка на 13 404 крон в год или на 1117 крон в месяц. Новый закон, вступивший в силу в 2016 году, ввёл прогрессивную шкалу налоговых скидок: при рождении второго ребёнка скидка увеличилась до 1317 крон в месяц (15 804 кроны в год), третьего – до 1417 крон (17 004).

С 1 января размер скидок увеличился уже во второй раз. У второго ребёнка скидка составит 1617 крон в месяц (рост на 200 крон), у третьего – 2017 крон (рост 300 крон). Кроме того, в 2017 году родители-предприниматели впервые смогут воспользоваться своим правом по сокращению налоговой базы и сэкономить таким образом не менее 1500 крон.

Налоговая скидка на «детский сад»

Помимо «общей» налоговой скидки, родители имеют право вычесть из налоговой базы сумму, которая была потрачена на пребывание ребёнка в детском саду или за посещение другого дошкольного учреждения. Максимальный размер скидки на «детский сад» составляет 11 000 крон, что соответствует уровню минимальной заработной платы.

Налоговые льготы на пенсионные сбережения

В связи с отменой второго столпа пенсионной системы правительство продолжит стимулировать население увеличивать пенсионные накопления в рамках третьего столпа, а также мотивировать работодателей платить более высокие взносы. По этой причине повысился верхний порог значения, при котором налогоплательщик освобождается от налога на прибыль в рамках вклада работодателя на дополнительное пенсионное страхование и частное страхование жизни с 30 000 до 50 000 крон в год.

Повышаются и вычитаемые расходы на страхование жизни и дополнительное пенсионное страхование с 12 000 до 24 000 крон. Следовательно, для пенсионных накоплений и дополнительного пенсионного страхования оптимальная сумма сбережений увеличилась до 3 000 крон в месяц или 36 000 в год.

Электронный учёт выручки

Закон о введении системы электронного учёта выручки (ЭУВ) был утверждён в первой половине 2016 года. Принцип работы системы прост: при получении платы за товар или услугу продавец должен при помощи специальных кассовых аппаратов с выходом в интернет, ноутбука или смартфона передать все данные о сделке в Финансовое управление ЧР.

По новой системе с 1 декабря 2016 года уже работают предприятия гостиничного бизнеса и общепита. С 1 марта 2017 года к ЭУВ присоединятся компании, работающие в сфере оптовой и розничной торговли.

Кстати, с нового года станет доступной методичка по электронному учёту выручки, уточняющая его правила. Каждый предприниматель сможет с ней ознакомиться на сайте www.etrzby.cz. Имеется и специальная телефонная линия, где любой бизнесмен может задать интересующие его вопросы.

Закон о кредитовании потребителей

1 декабря вступил в силу закон «О кредитовании потребителей». Документ содержит сразу несколько важных положений, облегчающих жизнь заёмщикам. Новый закон расширяет права граждан и ужесточает условия деятельности банков. К важнейшим нововведениям следует отнести следующие его положения.

Ответственность кредиторов: банки и другие кредитные организации теперь смогут выдать заём, только после того как удостоверятся в кредитоспособности будущего заёмщика. Если компания-кредитор не сделает этого, то у должника будет законное право отказаться от выплаты комиссий по кредиту, а сам долг вернуть по мере возможности.

Информация о кредите: с целью упростить процесс сравнения стоимости заёмных средств банки обязали указывать годовую процентную ставку (RPSN – roční procentní sazba nákladů), детально знакомить клиента с этой информацией и запретили формировать так называемые «пакетные» предложения, которые включали в себя широкий спектр банковского обслуживания за дополнительную стоимость.

Досрочное погашение: по новым правилам клиенты единовременно смогут полностью погасить ипотеку при продаже объекта недвижимости. Сделать это можно будет спустя два года с момента заключения ипотечного договора. Банк в этом случае сможет претендовать на компенсацию в размере 1% от преждевременно выплаченной суммы, но не более 50 тыс. крон. Заёмщики также смогут раз в год досрочно погашать до 25% ипотечного кредита без каких-либо штрафных санкций. В отдельных случаях заёмщик даже сможет досрочно выплатить всю ипотеку. Речь идёт о разводе, смерти, инвалидности, продолжительной болезни и т.п.

Изменение условий работы кредиторов: новые правила предусматривают контроль посредников и не банковских субъектов и ужесточение требований к их квалификации, которые не будут отличаться от требований, предъявляемым к банковским субъектам.

Закон о платежах

В первом квартале 2017 года вступит в силу новый закон о платежах, направленный на улучшение положения потребителей и повышение качества предлагаемых услуг. Наиболее заметные изменения касаются информирования клиентов кредитных организаций и расширения их прав.

Отныне банки будут обязаны предоставлять информацию клиентам о том, сколько они заплатили на сборах и пошлинах за предыдущий календарный год. Закон определяет чёткие условия работы и содержание интернет-ресурсов, сравнивающих предложения банков. Соблюдение этих правил будет контролироваться Чешской торговой инспекцией и Чешским национальным банком.

Кроме того, изменяются правила и сроки перевода расчётного счёта в другой банк. Каждый банк обязан будет разрешить переход в течение 12 рабочих дней со дня подачи заявления. Ранее этот срок составлял 15 рабочих дней; к тому же в некоторых банках невозможно было перевести счёт без его закрытия.

Автострахование

В новом году в Чехии начнут действовать новые тарифы автострахования с учётом пробега автомобиля. При этом объём двигателя при расчёте страховки учитываться не будет.

Первый подобный продукт предложила своим клиентам страховая компания Allianz ещё 1 октября 2016 года, которая «привязала» стоимость полиса к пробегу транспортного средства. В результате наименее активные автолюбители смогли получить скидки на обязательное страхование в размере от 10% до 40%. Отметим, что новинка не предусматривает монтаж оборудования для подсчёта километров, которое могло бы нарушить право водителей на частную жизнь.

Строительство

В 2017 году будут упрощены условия выдачи строительного разрешения. Главным образом это касается небольших построек на приусадебных участках. В результате бассейны, оранжереи и другие подобные объекты можно будет строить без извещения и разрешения. Ранее его необходимо было получать на постройки более 40 кв.м.

Возводить заборы также станет проще. В настоящее время нужно сообщать об этом в местный муниципалитет и получать согласие соседей. По новым правилам единственным условием станет высота забора, которая не должна превышать двух метров.

Опубликовано в газете «Пражский телеграф» №51/395

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