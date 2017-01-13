В Праге откроется выставка «Ангелы мира»

14 января в Хрустальном зале РЦНК в 10.30 откроется выставка «Ангелы мира» и состоится презентация международного детского календаря «Ангелы мира», в который войдут детские рисунки на тему «Ангел хранитель». Это яркая, позитивная, путешествующая по миру, постоянно пополняющаяся новыми работами выставка, начало которой было положено в Сибири.

Проект реализуется с помощью единомышленников со всего мира. Принять участие в создании календаря приглашаются детские художественные школы, курсы и студии, принимаются работы от частных лиц. Детский календарь ангелов будет передан на международную выставку детских рисунков в Италию.