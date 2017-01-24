В Усти-над-Лабем хотят построить завод Tesla

Группа бизнесменов и академиков хочет построить в Устецком крайе ультрасовременный завод автопроизводителя Tesla.

Tesla в Чехии могут привлечь крупнейшие в Европе литиевые запасы.

В Устецком крае состоялось совещание академиков и предпринимателей с целью получить для региона современный завод от Tesla. Одним из главных инициаторов совещания является автор проекта Liftago Мартин Хаусенблас. По словам известного мецената привлечение Tesla является достаточно реальной задачей благодаря ряду факторов:

— подходящие земельные участки, прилегающие к городу и находящиеся в пределах легкой досягаемости до Дрездена и Праги;

— в Циновце (Устецкий край) находится большое количество редкого лития, который является ключевым в производстве батарей для электроавтомобилей.