ВНЖ для инвестора: просто, быстро… дорого

Нижняя палата парламента Чехии одобрила поправки в закон о пребывании иностранцев. Поправки призваны привлечь иностранных предпринимателей в Чехию и облегчить им получение виз. Однако желаемых инвестиций в Чехию закон возможно не принесет.

На прошлой неделе, 11 января, нижняя палата чешского парламента в первом чтении одобрила поправки в закон о пребывании иностранцев (č. 326/1999 Sb.). Остались последние шаги: до окончательного принятия закону необходимо одобрение парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, Сената и президента республики. Но это уже формальности. Правительство само выступило инициатором этих поправок, принять которые Чехию обязывает директива ЕС от 2014 года. Так что Чехия заметно задержалась с изменениями в своем законодательстве. И это, по мнению некоторых экспертов, вожделенных инвестиций не принесёт..

Наиболее значительным изменением в закон является создание так называемой визы инвестора. Она предназначена для иностранных предпринимателей, которые, по словам автора поправок – главы Министерства внутренних дел Милана Хованца, «планируют осуществлять значительные инвестиции и создать определенное количество новых рабочих мест». Таким людям Хованец предлагает сразу выдавать ВНЖ сроком на два года, при этом сроки рассмотрения заявлений составят всего 30 дней, в сложных случаях – до 60 дней. Напомним, что пока Чехия предлагает лишь предпринимательские визы (vízum za účelem podnikání), многоступенчатое получение которых затягивается на 90 дней и дольше.

«Правительство намерено поддерживать такие формы миграции, которые будут полезны для чешской экономики и будут содействовать укреплению ее конкурентоспособности на международном рынке», – радуется Хованец.

Конкретный размер инвестиций закон не оговаривает. Запрос «Пражского телеграфа» на эту тему в МВД оставили без ответа. Однако ранее представительница ведомства Гана Мала рассказала газете Hospodářské noviny, что личные средства заявителя должны составлять не менее 20 млн крон из всего объема инвестиций. А рабочих мест должно быть создано не менее 10. Таково, во всяком случае, видение МВД. Окончательную оценку бизнес-планов и стоимости инвестиций поручат Минпромторгу.

Вторым новшеством закона станет карта для сотрудников иностранных компаний, чья штаб-квартира расположена за пределами ЕС ( Karta vnitropodnikového zaměstnance). Официально направленные в командировку в Чехию «менеджеры, специалисты и стажеры» иностранных корпораций будут в ускоренном порядке получать полугодовые карты-визы. Такие же карточки получат и люди, приезжающие в Чехию на сезонные работы. Сегодня для них существуют краткосрочные визы сроком на три месяца.

Порядок подачи документов также должен упроститься. Находящиеся за пределами страны иностранцы смогут заполнять документы в электронном виде в чешском посольстве, которое затем перешлет их в страну.

«Правительство стремится, с одной стороны, стимулировать миграцию, которая будет полезна для Чехии, но одновременно с этим старается учесть все риски», – объясняет инициативы правительства Хованец.

Получится ли у Чехии таким образом привлечь в страну хоть сколько-нибудь заметные инвестиции – под вопросом. Получить вид на жительство в Евросоюзе можно и за меньшую сумму. Адвокат Леонид Кушнаренко, занимающийся в Праге том числе и вопросами иммиграции, настроен скептично.

«Считаю эти поправки заведомо мертворожденным документом. Как мы помним, подобные инициативы уже исходили от других чешских ведомств, в частности, от Министерства труда. Но вместо того чтобы облегчить жизнь иностранцам, лишь усложняли ее», – заявил Кушнаренко «Пражскому телеграфу». Юрист сомневается, что в нынешних геополитических условиях, например, русский капитал будет инвестироваться в Чехию. «У русскоязычных инвесторов нет уверенности в завтрашнем дне, они не будут рисковать капиталом, который может попасть под санкции, и который потом неизвестно смогут ли вывести».

Зато уже известно, во сколько эти нововведения обойдутся самой Чехии. Министерство внутренних дел планирует потратить на модернизацию информационных систем около 6,5 млн крон, а МИД – свыше 2,7 млнкрон.

Фото:advokáti online s.r.o.

Опубликовано в газете «Пражский телеграф» №3/397

Похожие статьи