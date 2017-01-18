«Война и мир» на санкционном фронте

В 2017 год Европа снова входит в состояние санкционной войны с Россией. Однако исход президентских выборов в США и политические сдвиги в Евросоюзе дают надежду на заключение если не мира, то хотя бы перемирия на этом фронте.

Уходящий 2016 год принёс немало сюрпризов и перемен: избрание Дональда Трампа 45-м президентом США, голосование британцев за выход из ЕС, наплыв беженцев в Европу и серьёзный сдвиг вправо в настроениях жителей Старого Света. И тут резонно встаёт вопрос о том, насколько реально смягчение санкций, введённых США и ЕС против России в 2014 году и ответных российских контрсанкций, от которых в первую очередь пострадали европейские сельхозпроизводители.

Не ожидая решений Трампа

В ЕС, уже поспешившем продолжить санкции на следующие полгода, словно чувствуют возможные перемены в курсе правительства нового американского президента и, забегая вперёд, заявляют, что они будут придерживаться своей линии, несмотря на то, что решат в США.

В разгар свое предвыборной кампании Трамп не раз заявлял, что не намерен продолжать политику уходящей администрации по большинству ключевых внешнеполитических вопросов, в частности, и в отношении введённых против России санкций. По словам избранного президента США, который официально вступит в должность 20 января 2017 года, он не считает действующие антироссийские санкции эффективными и намерен их пересмотреть. Разумеется, надо учитывать, что далеко не все предвыборные заявления и обещания, которые делают политики, затем реализуются.

А, кроме того, часть санкций была введена не указами президента Обамы, а решениями Конгресса и Минфина США, а их новому президенту США будет отменить сложно. Но последующие шаги Дональда Трампа в период формирования своей администрации показали серьёзность намерений нового американского лидера в отношении России. Тут и выдвижение им на пост Госсекретаря США Рекса Тиллерсона, человека, не связанного с политическим истеблишментом республиканской партии и имеющего многолетние тесные деловые и дружеские контакты с российским бизнесом. И визит в декабре в Москву помощника Трампа по внешнеполитическим вопросам Джека Кингстона.

Формально господин Кингстон прибыл в российскую столицу, чтобы пообщаться с американскими бизнесменами, работающими в России. Но его не слишком афишируемые встречи с представителями администрации президента России, политиками и экспертами, говорят о многом. Стоит напомнить, что избранный президент США всегда ставил практические интересы своей страны выше идеологических клише.

При этом Трамп не раз обещал ужесточить торговую политику в отношение КНР и Мексики, но ни разу не упомянул в этом контексте Россию. И тут есть простое объяснение, считает главный экономист компании ФБК Игорь Николаев. Он напомнил, что взаимный товарооборот США и Китая превышает 500 млрд долларов, а России и США – едва дотягивает до 20 млрд долларов. И потому говорить, что Россия отбирает рабочие места у простых американцев, не приходится, в то время как к построенным на американские деньги на территории материкового Китая заводам и фабрикам это относится в полной мере, отмечает российский эксперт.

И в ЕС единства нет

Впрочем, позиция вступающего в должность президента США в отношении России в целом и введённых против неё санкций в частности вызывает острую критику среди представителей американской политической элиты, но находит поддержку среди деловых кругов США. Более половины аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, в той или иной степени уверены, что Трамп уже в 2017 году пойдёт на ослабление антироссийских санкций. Подтверждением этому является и рекордный приток средств в фонды, ориентированные на российские активы в декабре. А всего сразу после победы Трампа на президентских выборах и на фоне роста нефтяных котировок портфельные инвестиции в российскую экономику превысили 1,3 млрд долларов, что является лучшим результатом среди развивающихся рынков. И это в условиях санкций, напоминает Bloomberg.

Насколько готова Европа идти в фарватере американской политики и менять свои подходы в отношениях с Россией, остаётся большим вопросом. Вполне ожидаемо 19 декабря на саммите ЕС было официально заявлено, что санкции в отношении России продлеваются ещё на полгода до 31 июля 2017 года. В заявление Европейского совета отмечается, что отсутствие прогресса на пути реализации минских соглашений и урегулирования конфликта в Донбассе не позволяет рассчитывать на приостановку введённых ранее санкций. В ответ на это президент России Владимир Путин подписал указ о продление на год, до 31 декабря 2017 года, ответного российского продуктового эмбарго в отношение США, стран ЕС, а так же Японии, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

И если в санкционном списке ЕС находится 36 российских компаний и 146 физических лиц, то ответные меры Москвы затрагивают намного более широкий список западных компаний, работающих на рынке продовольствия. А ущерб только европейских сельхозпроизводителей в минувшем году оценивается почти в 9 млрд евро. Притом, что помимо смены возможной политической парадигмы в США и в самом Евросоюзе отношение к санкционной политике в отношении России сейчас далеко не столь однозначное, как это было ещё совсем недавно. Политическая конфигурация Европы меняется на глазах, что неизбежно будет отражаться на «восточной политике» ЕС.

К концу 2016 года прежняя достаточно монолитная позиция в отношении антироссийских санкций среди членов ЕС заметно поменялась. Сначала в их эффективности открыто усомнилась Италия и Венгрия, потом к ним присоединились Греция, Испания и Чехия. Но пока лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Франсуа Олланд удерживают ситуацию под контролем и в очередной раз «продавили» продление санкций на полгода.

Однако уже весной 2017 года во Франции пройдут президентские выборы, а оба основных кандидата на этот пост – Франсуа Фийон и Марин Ле Пен – не раз выступали против их продления. В Германии также состоятся парламентские выборы, и победа на них коалиции ХДС/ХСС не так однозначна, как казалось ещё год назад, до начала миграционного кризиса.

В Италии весной 2017 года пройдут внеочередные парламентские выборы, на которых весьма велика вероятность победы популистской партии «Движение пяти звёзд», которая всегда выступала против антироссийских санкций. Президент Чехии Милош Земан открыто высказался за смягчение и приостановку антироссийских санкций. По его словам, они показали свою неэффективность и надо думать о поддержке собственных сельхозпроизводителей, которые понесут большие убытки от введенных Россией ответных мер. А тут ещё и вполне вероятна смена политического курса в Вашингтоне, который до сих пор был главным инициатором давления на Россию.

Санкционные страдания

Американский бизнес страдает от санкций так же, как и российский, и Дональд Трамп прекрасно это осознает, считает советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев. По его мнению, новый американский лидер по натуре прагматик, а потому шансы на отмену той части санкций, которые были введены указами президента Обамы, весьма велики. В свою очередь, главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач не уверен, что Трамп сможет переломить негативный тренд в отношениях Москвы и Вашингтона.

По его словам, тому будет трудно противостоять консолидированной позиции американской элиты в отношении России, которая настроена скорее на ужесточение этих санкции, в частности, в связи с предполагаемым участием российских хакеров в атаках на сервер демократической партии США, чем на их смягчение или отмену. При этом эксперт отметил, что воздействие санкций на экономику России существенно и достигает 0,8%-1% ВВП, но их влияние на принятие политических решений руководством страны равно нулю. Однако, в отличие от прагматика Трампа, нынешние политические лидеры ЕС продолжают витать в облаках, а их идеологические догматы оказываются сильнее практических интересов национальных производителей, полагает господин Клепач.

Что касается настроений обычных граждан по этому вопросу, то в Европе они сильно разнятся: от значительной поддержки санкций в республиках Прибалтики и Польше, до их повсеместного неприятия в Италии и Греции. Что касается России, то тут весьма показателен опрос, проведённый в конце этого года социологической службой «Левада-центр», которая всегда отличалась независимыми оценками, за что даже удостоилась звания «иностранного агента». Согласно последнему исследованию, почти 70% россиян поддерживает нынешний курс руководства страны в отношении конфликта на Украине, и при этом ощущают последствия санкций как несущественные. И только менее 20% респондентов считает значительными проблемы в экономике, вызванные санкционными мерами, и полагают, что нужно искать компромисс с Западом ради отмены санкций. При этом треть россиян считают, что от санкций и контрсанкций страдают одинаково и те, и другие, а почти две трети опрошенных уверены, что российское продовольственное эмбарго более эффективно, чем западные санкции.

Эксперты в ожидании сюрпризов

«Об отмене санкций, введенных США и ЕС в отношении российских физических и юридических лиц, пока говорить преждевременно», – поделился своим мнением с ПТ гендиректор инвестиционной компании «Арбат Капитал» Алексей Голубович. По его мнению, в наступающем году это вряд ли случится. Но определённые подвижки и послабления тут могут произойти. Многое будет зависеть от того, насколько Дональд Трамп сможет противостоять давлению собственных однопартийцев в Конгрессе и Сенате по этому вопросу. Что касается Евросоюза, то тут всё больше простых граждан выступает за их отмену, и постепенно их давление на политических лидеров будет нарастать. Многое будет зависеть от результатов президентских выборов во Франции, а так же парламентских в Германии и Италии. И тут можно ожидать сюрпризов, которые в состояние разбить в прах все прогнозы. И при благоприятном развитии событий ВВП России может прибавить 0,3%-0,5% только за счёт притока прямых инвестиций в страну и расширения доступа финансовых институтов к западному капиталу.

Директор Центра европейских исследований Высшей школы экономики Тимофей Бордачев в разговоре с корреспондентом ПТ отметил, что в наступающем году подходы США и ЕС в отношении антироссийских санкций могут серьёзно разойтись. По его словам, пока только можно гадать, что предпримет в этом направление новый американский президент, но очевидно, что его подход к России будет отличаться от той политики, которую проводила администрация Обамы. А вот Европа в отношениях с Россией может продолжить терять свои позиции. При этом весьма показательно, что торговый оборот США с Россией за время действия санкций и ответного продовольственного эмбарго вырос на 12%, а взаимная торговля России и стран, входящих в Евросоюз, за этот же период сократилась почти на 40%. И комментарии тут, как говорится, излишни.

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