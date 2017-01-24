Все – в галерею

Национальная галерея Праги отмечает свою годовщину – она была создана 221 год назад. Всех гостей ожидает настоящий подарок – 4 и 5 февраля с 10.00 до 18.00 можно посетить выставки национальной галереи бесплатно. Желающие смогут увидеть постоянные экспозиции искусства 19 столетия «От классицизма к романтизму» в Салмовском дворце на Градчанской площади. Открыт для гостей и монастырь Святой Анежки с уникальными экспонатами средневекового искусства Чехии и Средней Европы. В Штернбергском дворце можно познакомиться с работами художников от античности до барокко. Шварценбергский дворец ждёт любителей чешского барокко, дворец Кинских – искусства Азии.

Фото: Wikimedia Commons, Автор: Chmee2