За элегантностью 50-х

Вспомнить традиции и интерьер 50-х лет приглашают в Национальный музей не только взрослых, но и их детей. «Ретродень» пройдёт 28 января с 11.00 до 17.00 и будет дополнительным зрелищем для тех, кто придёт в музей семьёй. Кроме того, что вы сможете показать своим детям туфельки-лодочки того времени и элегантные модели одежды в стиле Christiana Diora. Дамы любого возраста смогут посидеть в кресле косметолога, который сделает им make-up в стиле «а-ля 50-е». А автор книг о моде Яна Малахова расскажет вам о трендах эпохи и убедит присутствующих в том, что элегантность была одним из главных признаков моды эпохи. Адрес: Виноградска, 1.

Фото: Wikipedia, Автор: che

Похожие статьи