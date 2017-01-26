За «Эпопею» судятся

Внук Альфонса Мухи Джон обратился в районный суд №1 города Праги с заявлением о том, что он является законным собственником легендарных полотен мастера. Жалоба основана на том, что Прага не выполнила главное условие, на основании которого автор передал бы полотна городу: для «Эпопеи» должны были быть предоставлены соответствующие просторы, которых так до сих пор и нет. В 2005 году внук художника пытался решить вопрос без суда, но, по его мнению, ничего за 12 лет не изменилось. Как говорит Джон Муха, у него есть спонсоры, которые помогут найти достойное место легендарным полотнам. Кроме того, он категорически против их «путешествия» по Азии.

Фото: МирТесен