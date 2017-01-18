«Забиячка» в музее

Неумирающая и очень любимая в Чехии традиция – классическая «забиячка» — всегда сопровождается многочисленными гостями. Из разделённого на порции поросёнка делаются многочисленные традиционные блюда. В этот раз всех любителей этой акции организаторы приглашают прямо в музей, где можно будет увидеть весь подготовительный процесс, работу мясников, попробовать изделия и купить то, что особенно понравиться домой. Но ведь не мясом единым… Потому для гостей пройдут мастер-классы мясников, развлекательная программа, а для детей сказка «Три поросёнка». Время проведения: 28 января от 10.00 до 18.00. Место: Земледельческий музей, Костелни, 44.

Фото: commons.wikimedia.org, Автор: Bratislavská župa