«Забиячка» в музее

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Неумирающая и очень любимая в Чехии традиция – классическая «забиячка» — всегда сопровождается многочисленными гостями. Из разделённого на порции поросёнка делаются многочисленные традиционные блюда. В этот раз всех любителей этой акции организаторы приглашают прямо в музей, где можно будет увидеть весь подготовительный процесс, работу мясников, попробовать изделия и купить то, что особенно понравиться домой. Но ведь не мясом единым… Потому для гостей пройдут мастер-классы мясников, развлекательная программа, а для детей сказка «Три поросёнка». Время проведения: 28 января от 10.00 до 18.00. Место: Земледельческий музей, Костелни, 44.
Фото: commons.wikimedia.org, Автор: Bratislavská župa
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