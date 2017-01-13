Запрещен экспорт лекарства Tamiflu

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Министерство здравоохранения Чехии запретило экспорт лекарства Tamiflu против гриппа. За нарушение запрета фирмам грозит штраф до десяти миллионов крон. Эту ситуацию спровоцировала эпидемия гриппа, жертвами которой стали уже 9 человек. Tamiflu является противовирусным лекарственным препаратом, который пригоден как для детей, так и для взрослых.
В Минздраве просчитали запасы антивирусника и пришли к выводу, что в случае его вывоза гражданам Чехии, подвергающимся сегодня опасности заболевания, препарата может просто не хватить. Из-за эпидемии уже введены карантины в больницах и домах престарелых. Самое большое количество заболевших зарегистрировано в крае Высочина.
Фото: http://www.momjunction.com/
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