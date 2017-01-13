Запрещен экспорт лекарства Tamiflu

Министерство здравоохранения Чехии запретило экспорт лекарства Tamiflu против гриппа. За нарушение запрета фирмам грозит штраф до десяти миллионов крон. Эту ситуацию спровоцировала эпидемия гриппа, жертвами которой стали уже 9 человек. Tamiflu является противовирусным лекарственным препаратом, который пригоден как для детей, так и для взрослых.

В Минздраве просчитали запасы антивирусника и пришли к выводу, что в случае его вывоза гражданам Чехии, подвергающимся сегодня опасности заболевания, препарата может просто не хватить. Из-за эпидемии уже введены карантины в больницах и домах престарелых. Самое большое количество заболевших зарегистрировано в крае Высочина.

Фото: http://www.momjunction.com/