Жить стало безопасней

Уровень преступности в Чехии падает уже третий год подряд. Об этом сообщила чешская полиция, подведя итоги 2016 года. В прошлом году в Чехии было совершено почти 218 тыс. преступлений ( на 12% меньше, чем в 2015 г.). Стало меньше краж и грабежей. Ущерб от преступлений составил 24,7 млрд крон.

По количеству убийств можно говорить о рекорде за последние 25 лет. Полиция раскрыла более половины преступлений – всего 116 тысяч случаев. В 2016 году чешская полиция расследовала 136 убийств, и это наименьший показатель с 1991 года, когда было совершено 107 убийств. А в неблагополучном 1998 году их было совершенно 313.

Фото: https://kh-news.net

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