Администрация Праги призывает водителей оставить авто дома

Метеорологи повторно предупреждают о смоговой ситуации в Праге и Центральной Чехии. В следствии чего в ближайшее время ожидается сигнал о более жёстком регулировании, в силу которого заводы и фабрики будут вынуждены сократить объёмы работы. Сегодня администрация Праги вновь призывает водителей оставить свои автомобили дома и воспользоваться услугами общественного транспорта. Во время предыдущей смоговой ситуации мэрия столицы рассматривала предложение о бесплатном проезде, но на данный момент пока это возможность не обсуждается. Рекомендуется людям с хроническими респираторными и сердечно-сосудистыми заболеваниями,а также пожилым людям и детям младшего возраста воздержаться от физической активности на улице.

Фото: aktualne.cz, автор: Ludvík Hradilek

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