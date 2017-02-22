Agrostroj поднимет воронежскую промышленность

Чешская компания Agrostroj Pelhřimov, один из мировых лидеров по производству сельхозтехники, построит завод в индустриальном парке «Бобровский» в Воронежской области. Окончание строительства намечено на 2022 год, общий объём инвестиций составит 4,4 млрд рублей.

Впервые вопрос о возможном строительстве нового предприятия генеральный директор Agrostroj Pelhřimov Любомир Стокласек и губернатор Воронежской области Алексей Гордеев обсуждали еще в 2013 году. Тогда предполагалось разместить завод в Масловской промышленной зоне.

Однако администрация Бобровского района совместно с чешской компанией разработали проект соглашения о долгосрочном сотрудничестве, итогом которого стало подписание соответствующего договора между правительством Воронежской области, Agrostroj Pelhřimov и администрацией Бобровского муниципального района.

В соответствии с договором, в регионе будет возведён современный машиностроительный завод по производству сельскохозяйственной прицепной техники. Как сообщил российскому изданию «Коммерсант» начальник отдела стратегии развития и инвестиционной политики администрации Бобровского района Александр Фокин, Agrostroj Pelhřimov планирует реализовать проект в несколько этапов, на первом из которых вложит в строительство порядка 1,5 млрд рублей.

Для Agrostroj Pelhřimov этот завод станет первым российским проектом. Там будет производиться продукция в объёмах, достаточных для того, чтобы покрыть потребности не только Воронежской области, но и общероссийские. Предполагается, что работать на воронежском предприятии будут исключительно местные жители.

«Наш выбор пал на Воронежскую область, так как этот регион – один из центров агропромышленной продукции в РФ. Другим преимуществом является выгодное географическое положение: завод будет расположен всего в нескольких километрах от шоссе, соединяющем Москву и юг России», – рассказал «Коммерсанту» генеральный директор Agrostroj Любомир Стокласек.

«Ожидается, что структура производства и сборочных единиц будет такой же, как в Пелгржимове. На своём предприятии мы намерены производить, помимо сельскохозяйственной техники, и запчасти для грузовых автомобилей, автобусов, а также оборудование для коммунальной техники. В долгосрочной перспективе мы планируем довести оборот предприятия до 2 млрд рублей, однако многое будет зависеть от политической ситуации в России», – добавил он.

Текущее состояние

О том, на какой стадии находится чешский проект, ПТ рассказали в администрации Бобровского района. «Чешская компания перешла в активную фазу строительства завода сельхозтехники. К сегодняшнему дню на площадку завезён песок и щебень. Строители выполнили срез грунта и уже забивают сваи», – заявили местные чиновники.

По их словам, предприятие оснастят роботизированной техникой. Новый завод позволит создать в районе 350 новых рабочих мест. Кадры для нового предприятия готовятся на базе ГБПОУ ВО «Хреновской лесной колледж имени Г.Ф. Морозова», где осуществляется обучение студентов по специальности «Технология машиностроения».

«В техникуме будут сформированы специальные учебные программы, заточенные под потребности нового производства: это необходимо, поскольку специалистам придётся иметь дело с передовой техникой нового поколения, которая для нас пока редкость. Кстати, первая группа студентов-отличников уже посетила производство компании в Пелгржимове. Это особенно важно в свете того, что завод будет расширяться до 500 рабочих мест», – говорится в ответе на запрос ПТ.

Аналитик «Инвесткафе» Кира Завьялова, оценивая перспективы нового предприятия, заявила, что в России довольно большое число иностранных производителей реализуют проекты в области аграрного машиностроения, однако они выпускают компоненты, поэтому «на рынках сбыта не будут друг другу мешать». Повышенный интерес к российскому рынку аналитик объясняет государственной стратегией РФ по развитию сельскохозяйственного машиностроения, которая предусматривает привлечение иностранного капитала в отрасль, увеличение уровня локализации производства и, соответственно, определённые меры стимулирования для инвесторов.

Не «Агростроем» единым

Отметим, что воронежский завод Agrostroj – не первый проект чешских компаний, реализованный в рамках развития сельскохозяйственной отрасли РФ. В частности, в 2011 году PPF Group миллиардера Петра Келлнера выкупила 100% акций в российском холдинге ЗАО «РАВ Агро-про», который контролирует 164 тыс. га в пяти регионах России.

Основная часть сельхозугодий компании сосредоточена в Воронежской области. У компании есть также свиноферма на 3,7 тыс. голов и молочно-мясной комплекс, а также элеваторные мощности на юго-западе региона на 80 тыс. т. В 2014 году холдинг уже при непосредственном участии чешских владельцев ввёл в эксплуатацию один из крупнейших животноводческих комплексов в РФ в Кантемировском районе стоимостью 500 млн рублей.

Ещё одним крупным игроком на российском рынке является чешская компания Farmtec. Среди крупнейших российских проектов этой компании – сельскохозяйственный центр в городе Учалы стоимостью 320 млн рублей, а также молочно-товарная ферма в посёлке Ляхово за 140 млн рублей, которая позволила довести собственное производство молока в регионе до 9 тыс. т, собственного мяса – до 125 т в год.

«Вследствие внешнеполитического кризиса и проблем в экономике РФ наша стратегия развития в России подверглась корректировке. В настоящее время мы не планируем покидать рынок, однако предсказать, что будет через год или два стало чрезвычайно сложно. А потому масштабных новых проектов в этот период от нас ждать не следует», – рассказали ПТ в PR-отделе Farmtec.

Для справки :

Компания Agrostroj Pelhřimov была основана в 1896 году. Сейчас она производит барабанные и дисковые роторные косилки, измельчители, а также комплектующие для таких известных брендо, как CLAAS, John Deere и др. Общая площадь предприятий составляет 600 тыс. кв. м, из них производственная – 110 тыс. . В настоящее время в компании работает около 1 300 человек, годовой оборот составляет 2,1 млрд евро.

Тимур Кашапов

Фото: el-lumen.cz

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