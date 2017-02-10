Аида Гарифуллина споёт в Праге

17 февраля 2017 года гостей и жителей Праги ждёт Гала-концерт солистки Венской государственной оперы, обладательницы Российской национальной музыкальной премии 2015, Первой премии международного конкурса оперных певцов Пласидо Доминго Oпералия Аиды Гарифуллиной.

Гала-концерт обладательницы прекрасного сопрано Аиды Гарифуллиной состоится в зале Бедржиха Сметаны в Муниципальном доме в сопровождении оркестра Пражской Филармонии, дирижер Йохен Ридер.

Российская оперная певица, заслуженная артистка Республики Татарстан Аида Гарифуллина родилась и выросла в Казани. Свои первые уроки музыки Аида получила от своей мамы Ляйли Ильдаровны, дирижера хора. Позднее педагогами стали знаменитый тенор Зигфрид Ерусалем в Высшей школе музыки в Нюрнберге и Клаудия Виска — профессор Университета музыки и исполнительского искусства в Вене.

В январе 2013 года по приглашению Валерия Гергиева певица дебютировала на сцене Мариинского театра в роли Сюзанны в опере Моцарта «Свадьба Фигаро». Далее последовали роли Джильды в «Риголетто» и Адины в «Любовном напитке», а в 2014 году — участие в премьерных показах опер «Война и мир» (Наташа Ростова) и «Золотой петушок» (Шемаханская царица). Спектакль «Война мир», созданный под руководством британского режиссера Грэма Вика, транслировался в кинотеатрах Европы, что позволило тысячам зрителей оценить уникальность и масштабность постановки, а также, судя по многочисленным отзывам, талант молодого сопрано.

Одновременно с дебютом в Мариинке произошло не менее значимое событие в карьере певицы — Аида стала обладателем Первой премии Международного конкурса оперных певцов Пласидо Доминго Operalia-2013 в Вероне.

За победой в «Опералии» последовало приглашение от руководства Венской оперы, а также контракт со звукозаписывающей компанией DECCA Records.

На данный момент Аида Гарифуллина является солисткой Венской государственной оперы. Певица регулярно выступает с сольными программами в Вене и Лондоне, а также на совместных концертах с Пласидо Доминго, Андреа Бочелли и Дмитрием Хворостовским как на зарубежных, так и российских площадках.

Трепетность, мягкость, особая теплота и глубина голоса Аиды Гарифуллиной не могут оставить равнодушным ни одного слушателя. Её исполнение всегда отличает безупречный вкус, чувство стиля, а также сдержанность в выражении чувств. Всё перечисленное в сочетании с внешней красотой, молодостью и обаянием делает воплощаемые ею образы просто неотразимыми.

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