Авдеевский узел

Наиболее серьёзное за последний год обострение военного противостояние вновь произошло в Донбассе. При этом разрешения ситуации в ближайшее время не предвидится – это признают практически все наблюдатели.

К полудню 29 января украинская сторона в лице пресс-центра штаба антитеррористической операции (АТО) сообщила об атаках противника на позиции Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Авдеевки, северного пригорода Донецка. Представитель командования самопровозглашённой ДНР Эдуард Басурин, в свою очередь, заявил через несколько часов о «провокациях украинской армии» в районе Авдеевской промзоны – по его словам, противник пытался атаковать там позиции ДНР.

Напомним, что крупномасштабных боёв в зоне конфликта не происходило с февраля 2015 года, когда сначала было подписано Второе минское соглашение об установлении перемирия и дальнейших мерах по разрешению кризиса, а неделю спустя захватом города Дебальцево завершились наступательные действия формирований ДНР и ЛНР (а также, по мнению украинской стороны, российских войск). Однако реализовать Минские соглашения на практике почти не удалось – с их помощью удалось лишь добиться перехода конфликта в вялотекущую фазу.

Начало обострения

Судя по преимущественно неофициальной информации, инициатива в проведении боевых действий перешла к украинской стороне. Отставной генерал-лейтенант ВСУ Игорь Романенко, комментируя события под Авдеевкой украинскому изданию «Гордон», заявил, что сепаратисты занимают сейчас около 1500 квадратных километров территории, которая по Минским соглашениям должна быть подконтрольна Украине, и именно продвижением по этим территориям заняты в последнее время ВСУ. Поэтому происходящее сейчас под Авдеевкой вызвано попыткой ДНР контратакой остановить ползучее продвижение ВСУ в этом стратегически важном районе.

Эту версию фактически подтвердил украинский военный журналист Юрий Бутусов, 29 января сообщивший в Facebook, что накануне части украинской 72-й бригады при поддержке артиллерии выбили противника с важных позиций под Авдеевкой, заняли там оборону и на следующий день успешно отбили первые контратаки, нанеся якобы большие потери 100-й бригаде Республиканской гвардии ДНР.

Некоторые комментаторы связывают обострение ситуации на фронте и с двумя другими событиями. 25 января началась запланированная в прошлом месяце акция по блокаде железнодорожных путей, ведущих на территорию, контролируемую ДНР и ЛНР. Акцию организовали ветераны украинских добровольческих батальонов, недовольные позиционным тупиком на фронте, а также требующие от непризнанных республик отпустить всех украинских пленных. Впрочем, сторонники президента Украины Петра Порошенко к товарной блокаде непризнанных республик относятся скептически, считая её не более чем бесполезной демонстрацией и попыткой набрать политические очки.

Не обошлось без Трампа

Гораздо большей популярностью на Украине пользуется идея о связи между возобновлением боёв и первыми контактами президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Так, по версии известного украинского волонтёра Юрия Касьянова, президенты взаимопонимания не нашли, в связи с чем Путин теперь «готовит победные аргументы к продолжению беседы». По другой интерпретации, Трамп мог предоставить Путину свободу действий на Украине; по третьей – российский президент хочет установить пределы терпения своего американского коллеги. Российскую же версию событий 2 февраля высказал сам Путин на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном: Украина хочет «вышибать деньги из Евросоюза, США и международных финансовых институтов», поэтому устраивает на фронте вооружённые провокации и выставляет себя жертвой агрессии.

На фактор Трампа обратили внимание и многие мировые СМИ. The Washington Post считает, что новый всплеск насилия может стать серьёзной проверкой способностей Трампа договариваться с Кремлём. Издание отметило, что обострение произошло всего через несколько дней после разговора Трампа и Путина, тогда как ранее уже звучали предположения, что Кремль захочет немедленно «испытать Трампа международным кризисом». The New York Times пишет, что возможное улучшение отношений с Россией тревожит Киев, который опасается ослабления давления Запада на Россию.

Продолжение боёв

В первый же день боёв конфликтующие стороны обвиняли друг друга: украинцы заявили об обстрелах Авдеевки, сторонники ДНР – об обстрелах Донецка. Авдеевка, кроме того, сразу же осталась без электричества. В боях у этого населённого пункта 29 января, по данным штаба АТО, украинская сторона потеряла четырёх военнослужащих убитыми и пять – ранеными. Министр обороны Украины Степан Полторак по итогам дня сообщил о новом небольшом продвижении украинских войск, захвативших в ходе контратаки опорный пункт противника. В последующие дни различные источники, в том числе пресс-служба 72-й бригады, сообщали о локальных успехах украинской стороны вблизи трассы Донецк–Горловка южнее Авдеевки.

30 января глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что жизнедеятельность Авдеевки висит на волоске, так как теплоснабжение зависит от работы Авдеевского коксохимического завода (обеспечивает 25% производства украинского печного кокса), а завод питает единственная оставшаяся в целости линия электроснабжения.

Хотя отопление для города удалось сохранить, но было прервано водоснабжение – без электричества осталась Донецкая фильтровальная станция. К ночи в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение. До наступления утра окраины города, по информации штаба АТО, были обстреляны тяжёлой артиллерией и реактивными системами залпового огня «Град».

Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины обсудила план эвакуации 12 тысяч жителей Авдеевки, но до 5 февраля на эвакуацию согласилось лишь 266 человек. К общей эвакуации власти прибегать не стали ввиду некоторой стабилизации обстановки – после наиболее мощных обстрелов 2 февраля, когда под удар попал пункт раздачи гуманитарной помощи (в результате чего погибли два человека), интенсивность боевых действий под Авдеевкой и обстрелов города несколько ослабели. Жебривский 5 февраля сообщил, что за время боёв в городе вследствие обстрелов пострадало 179 частных жилых домов и квартир, а также «семь частных гаражей, три автомобиля, магазин и железнодорожные пути на станции Авдеевка». Проблему водоснабжения к этому времени удалось частично решить – вода подавалась в город по графику.

Бои вокруг Донецка

Хотя центром событий в течение всей прошедшей недели оставалась Авдеевка, к северу и западу от Донецка тоже шли бои. С вечера 29 января о повсеместном применении артиллерии в разных прифронтовых районах массово сообщали пользователи социальных сетей. Помимо тяжёлой артиллерии, применение которой в последние месяцы фиксировалось регулярно (несмотря на то, что Минские соглашения это запрещают), сразу же было отмечено и широкое использование «Градов». 30 января штаб АТО сообщал об обстреле села Широкино под Мариуполем с помощью БМП, БТР, гранатомётов и стрелкового оружия. Позже власти ДНР заявили о неудавшейся попытке украинцев занять село Коминтерново в этом же районе.

В последние дни января из-за нарушения электроснабжения на шахте имени Засядько более 200 человек оказалось заблокировано под землёй; 31 января всех удалось вывести на поверхность. А поздно вечером 2 февраля у здания мотеля на проспекте Ильича в Донецке раздался мощный взрыв. Погибли два человека, был полностью уничтожен торговый павильон и пострадали другие здания. Причина неизвестна; по одной из версий, взрыв стал следствием попадания снаряда в грузовик с боеприпасами. Наряду с Донецком, украинским обстрелам подвергалась и Макеевка. Третий крупный город агломерации, Горловка, 4 февраля лишился электричества – по заявлению властей ДНР, вследствие подрыва ЛЭП украинскими войсками в районе Светлодарска.

2 февраля украинская сторона заявила об артиллерийском обстреле Марьинки, там пострадало несколько жилых домов. На следующий день под удар «Градов» попал находящийся под контролем Украины посёлок Сартана в районе Мариуполя.

Потери в рядах войск ДНР, по сообщению Басурина, на 3 февраля составляли 18 человек убитыми и 26 ранеными. ВСУ, по официальным данным, за период с 29 января по 4 февраля потеряли убитыми 17 человек. Обе стороны при этом заявляют о кратно больших потерях противника.

Международное сообщество выразило озабоченность

Обострение конфликта заставило Порошенко прервать свой визит в Германию. Украинский президент заявил, что сепаратисты обстреливают Авдеевку из артсистем, установленных в жилых кварталах Донецка. В этой связи он намерен обратиться в ООН и в ОБСЕ с инициативой созвать чрезвычайное заседание трёхсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе. Канцлер Германии Ангела Меркель на итоговой пресс-конференции напомнила о необходимости соблюдать Минские соглашения, а Порошенко потребовал усилить санкционное давление на РФ, если та и дальше будет препятствовать реализации соглашений.

Но в целом международная реакция оказалась весьма умеренной. ЕС и США потребовали немедленного прекращения огня, ОБСЕ призвала Россию нести ответственность за срыв режима прекращения огня, а заместитель главы мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг констатировал, что причиной эскалации конфликта под Авдеевкой стали провокационные действия обеих сторон.

Закрытое заседание Совбеза ООН 31 января приняло предложенное Украиной заявление по ситуации в Донбассе, поддержав её территориальную целостность и призвав к прекращению огня. Открытое заседание СБ состоялось двумя днями позже; там новый представитель США в ООН Никки Хэйли заявила, что санкции с России не могут быть сняты до возвращения ею Крыма. Трёхсторонняя контактная группа 1 февраля потребовала отвести тяжёлое вооружения от линии соприкосновения под Авдеевкой до 5 февраля, но это требование никем так и не было выполнено. А в ночь на 5 февраля Порошенко провёл свой первый телефонный разговор с Трампом; обе пресс-службы сообщили о том, что стороны обсудили ситуацию в Донбассе и договорились сотрудничать для урегулирования конфликта.

Между тем вице-президент США Майкл Пенс в интервью телеканалу ABC News заявил, что ответ на вопрос о возможной отмене или ослаблении санкций против России может быть получен «в ближайшие месяцы». И этот ответ будет зависеть не только от того, изменит ли Россия свою позицию по Украине, но и от возможности совместной борьбы против Исламского государства. Вероятнее всего, такие формулировки неизбежно будут истолкованы в свою пользу каждой из сторон конфликта, что только придаст сложившейся ситуации ещё большую неопределённость.

Анжела Сикамова

Фото: kievpravda.com

Похожие статьи