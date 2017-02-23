Бабиш отдаст доходы на благотворительность

Министр финансов и миллиардер Андрей Бабиш пообещал доходы с облигаций компании Agrofert раздать на благотворительность. На своей странице в Facebook миллиардер сообщил, что 1 млн крон он уже перечислил родителям девочки Нины, страдающей атрофией мышц. По словам Бабиша, у него остался 51 млн крон, который он тоже намерен раздать.

Похоже, Бабишу надоели нападки журналистов, которые обвиняют его в том, что, использовав лазейку в законе, министр выкупил облигации своей же компании Agrofert, с которых ежегодно получает доходов около 90 млн крон, не облагаемых налогом.

Фото: montyrich.cz

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