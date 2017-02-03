Белорусские горки Metrostav

Чешская компания Metrostav намерена участвовать в строительстве третьей линии минского метро. Таким образом она планирует минимизировать потери от замораживания строительства метро в чешской столице. Правда за участие в этом проекте чехам придется еще побороться.

Напомним, что Минский метрополитен является четвёртым в СНГ по объёму пассажироперевозок (970,2 тыс. человек в сутки). В Минске функционирует 29 станций, причём последняя из них была сдана в эксплуатацию в 2014 году – «Малиновка» на Московской линии.

В 2013 году было начато строительство третьей линии протяжённостью 17,2 км с 14 станциями, которая свяжет микрорайон Зелёный Луг через центр Минска с микрорайоном Курасовщина. Участок планируется запустить в эксплуатацию в 2020–2025 гг.

О намерении Metrostav принять участие в этой масштабной стройке заявил региональный директор компании для Беларуси Йозеф Дуфек. В интервью серверу euro.cz он сказал, что в Минске Metrostav надеется применить купленную и уже отработанную технологию, которая была использована при строительстве метро в Праге.

«Важной вехой» менеджер назвал подписание меморандума с компанией «Минскметрострой» (ММС), с которой чехи планируют сотрудничать не только на белорусском, но и на других рынках. Дуфек также пояснил, что участие в минском проекте позволило бы Metrostav «компенсировать продолжительный простой в строительстве пражского метро».

Однако 20 января было опубликовано интервью начальника «Минскметростроя» Леонида Стухальского, который сообщил, что существует вероятность того, что чешская компания не будет привлечена к работам по строительству метро. «В декабре действительно был подписан меморандум о совместной деятельности между ММС и Metrostav. Однако не стоит его интерпретировать как соглашение об участии чехов в строительстве минского метро. Это соглашение о взаимодействии на третьих рынках. Мы готовы работать с чешской стороной при возведении некоторых объектов в Европе и странах СНГ, но никаких меморандумов о сотрудничестве по строительству метро в Минске нет», – сказал он.

По словам Стухальского, ММС не нужна сторонняя помощь. «В Минске для прокладки метро достаточно одной компании. И при необходимости у нас имеются все мощности для увеличения темпов строительства метро самостоятельно»,– пояснил он. Информация же о том, что Metrostav хочет строить подземку в Минске не отражает официальную позицию чешской компании.

«Пообщавшись с руководством Metrostav, мы получили комментарий чешской стороны о том, что слова Йозефа Дуфека – это его личное мнение и желание этого специалиста участвовать в проекте минского метро», – констатировал руководитель ММС. Отметим, что в Metrostav отказались прокомментировать заявление Леонида Стухальского.

Операция «чистая вода»

Metrostav – известный игрок на белорусском рынке. В частности, компания уже построила в стране два логистических центра, а также выиграла международный тендер и подписала контракт с брестскими властями по строительству в городе станции очистки сточных вод. Его объём составляет около 7 млн евро. Строительство станции планируется завершить к 2019 году – к 1000-летию основания Бреста.

Проект модернизации очистных сооружений западного форпоста Беларуси – один из наиболее заметных в Европе. Дело в том, что сбрасываемые с них сточные воды через Западный Буг и Вислу попадают в акваторию Балтийского моря, загрязняя его пляжи и затрудняя судоходство.

Одним из главных пунктов проекта станет строительство нового выпускного коллектора. Как объяснили в Брестводоканале, с его введением в строй вода после очистки, минуя биологические пруды, будет попадать напрямую в Западный Буг.

Сегодня известно, что подрядчик пообещал раньше срока (к маю 2017 г.) подготовить всю документацию и пройти соответствующую экспертизу. Ожидается, что разработанный чехами проект позволит привести местные очистные сооружения в соответствие с национальными и общеевропейскими экологическими требованиями.

Кстати, белорусские власти постарались создать максимально комфортные условия для чешских партнёров. В частности, по указу президента РБ, Metrostav был освобождён от налога на добавленную стоимость, а адаптация проектной документации к действующим белорусским нормативам пройдет без долгой процедуры получения сертификатов соответствия.

В Metrostav «Пражскому телеграфу» подтвердили факт заключения договора. «По проекту мы осуществим реконструкцию и расширение мощностей существующих очистных сооружений. Предусмотрено и возведение новых объектов. В частности, будут построены аэротенки (сооружение для биологической очистки сточных вод) и вторичные отстойники. Появятся и новые сооружения по механической очистке: приёмные камеры, решётки, песколовки. Существующие первичные отстойники, аэротенк, воздуходувную насосную и илоциркуляционную станции реконструируют. Вся система будет полностью автоматизирована», – рассказал ПТ пресс-секретарь компании Войтех Костига.

«Этот контракт свидетельствует о продолжении экспансии Metrostav на зарубежные рынки. При этом компания использует свободные мощности, так как на чешском рынке количество заказов серьёзно упало, прежде всего, в области инжиниринга. Зарубежные проекты на сегодняшний день уже составляют более трети портфеля заказов нашего предприятия», – подчеркнул он.

О формуле успешного развития в Беларуси и вкладе Metrostav в будущую экспансию на этом рынке чешских компаний рассказал Йозеф Дуфек. По его мнению, преимущество Metrostav заключается в том, что компания прошла аттестацию на осуществление генерального подряда и проведение строительных работ первого уровня.

«Тем самым мы обеспечили и другим экспортёрам из Чехии беспроблемную работу на местном рынке в роли EPC-поставщика (от англ. Engineering, procurement and construction – прим. ПТ). К получению первого уровня предъявляются жёсткие требования, которые компании Metrostav удалось выполнить благодаря опыту и объёму выполненных работ в Беларуси», – сказал Дуфек.

Дмитрий Фёдоров

Фото: informator.news

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