Бессмертный полк в Праге

Общественное объединение «За европейское мультикультурное общество» при информационной поддержке газеты «Пражский телеграф» выступило инициатором проведения акции «Бессмертный полк в Чехии» в 2017 г.

«Мы хотим, чтобы о своих героях рассказали как выходцы из стран СНГ, постоянно проживающие в ЧР, так и граждане Чехии, которые чтят память своих героических предков», — говорит председатель объединения Ольга Кондрашина.

Начиная со следующего номера, «Пражский телеграф» будет публиковать фотографии и краткие биографии близких тех людей, которые сегодня живут в Чехии.

Фотографии и данные присылайте на адрес ptel@atlas.cz.