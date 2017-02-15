Бессмертный полк в Праге

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Общественное объединение «За европейское мультикультурное общество» при информационной поддержке газеты «Пражский телеграф» выступило инициатором проведения акции «Бессмертный полк в Чехии» в 2017 г.
«Мы хотим, чтобы о своих героях рассказали как выходцы из стран СНГ, постоянно проживающие в ЧР, так и граждане Чехии, которые чтят память своих героических предков», — говорит председатель объединения Ольга Кондрашина.
Начиная со следующего номера, «Пражский телеграф» будет публиковать фотографии и краткие биографии близких тех людей, которые сегодня живут в Чехии.
Фотографии и данные присылайте на адрес ptel@atlas.cz.
Рустам Каримов
11.04.2017 at 4:00 пп
Когда,во сколько и с какого места в Праге начнетса шествие бессмертного полка в этом году?Спасибо.
admin
13.04.2017 at 2:51 пп
Добрый день,
8 мая 2017г.в 12.30, шествие начнется с Лоретанской пл. г. Прага.
С уважением, Пражский телеграф