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Бессмертный полк в Праге

Бессмертный полк в Праге

Бессмертный полк в Праге

Общественное объединение «За европейское мультикультурное общество» при информационной поддержке газеты «Пражский телеграф» выступило инициатором проведения акции «Бессмертный полк в Чехии» в 2017 г.

«Мы хотим, чтобы о своих героях рассказали как выходцы из стран СНГ, постоянно проживающие в ЧР, так и граждане Чехии, которые чтят память своих героических предков», — говорит председатель объединения Ольга Кондрашина.

Начиная со следующего номера, «Пражский телеграф» будет публиковать фотографии и краткие биографии близких тех людей, которые сегодня живут в Чехии.

Фотографии и данные присылайте на адрес ptel@atlas.cz.

2 Отзывов для Бессмертный полк в Праге

  1. Рустам Каримов Ответить

    11.04.2017 at 4:00 пп

    Когда,во сколько и с какого места в Праге начнетса шествие бессмертного полка в этом году?Спасибо.

  2. admin Ответить

    13.04.2017 at 2:51 пп

    Добрый день,

    8 мая 2017г.в 12.30, шествие начнется с Лоретанской пл. г. Прага.

    С уважением, Пражский телеграф

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