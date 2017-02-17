Оставайтесь с нами на связи

FacebookTwitterRSS

Безопасней во время новоднений

Водохранилище Орлик

Водохранилище Орлик

Водохранилище Орлик получит дополнительный аварийный водосброс, который бы уменьшил нагрузку на гидротехническое сооружение во время экстремальных наводнений. Затраты оцениваются в 830 миллионов крон. Государство над этим проектом работает с 2005 года. Если всё пойдёт гладко, то строительство осуществится в период с 2019 по 2021 годы, сообщил пресс-секретарь Управления бассейна Влтавы Хуго Ролдан.

«Этот дополнительный водосброс будет использоваться в случаях экстремальных наводнений, например,  как в 2002 году и более объёмнее.»,- сказал генеральный директор Управления бассейна Влтавы  Петр Кубала.

Фото: Ludvík Hradilek, aktualne.cz

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *