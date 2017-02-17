Безопасней во время новоднений

Водохранилище Орлик получит дополнительный аварийный водосброс, который бы уменьшил нагрузку на гидротехническое сооружение во время экстремальных наводнений. Затраты оцениваются в 830 миллионов крон. Государство над этим проектом работает с 2005 года. Если всё пойдёт гладко, то строительство осуществится в период с 2019 по 2021 годы, сообщил пресс-секретарь Управления бассейна Влтавы Хуго Ролдан.

«Этот дополнительный водосброс будет использоваться в случаях экстремальных наводнений, например, как в 2002 году и более объёмнее.»,- сказал генеральный директор Управления бассейна Влтавы Петр Кубала.

Фото: Ludvík Hradilek, aktualne.cz