Безработных людей становится меньше

По данным Чешского Статистического Управления уровень безработицы за последний квартал 2016 года понизился до 3,6%. Это самый низкий показатель за всю истории Чешской республики.

Количество работающих жителей составляет 72,9%. Уровень безработицы за межгодовой период понизился на 0,9% . Среди безработных в основном – женщины (101 900). Согласно статистики снизилось также и количество людей, которые ищут работу дольше одного года.

По словам экономиста Петра Дуфки банка ČSOB, с увеличением занятости и отсутствием новых рабочих сил растёт давление на рост заработной платы и весьма вероятно, что она в дальнейшем будет подниматься вверх, так как людей без работы уменьшается, а предприятия почти уже не знают, где брать новых сотрудников.

фото: idnes.cz, автор: Jiří Bervida, MAFRA

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